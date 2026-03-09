Le projet de coentreprise entre OMRAN et TUI à Oman interrompu, le titre chute
information fournie par Zonebourse 09/03/2026 à 16:19
TUI annonce que OMRAN Group a décidé de suspendre la mise en oeuvre de leur accord de partenariat signé le 18 septembre 2025, visant la création d'une coentreprise dans l'hôtellerie à Oman et le co-développement de cinq nouveaux hôtels à Dhofar à partir de 2028.
OMRAN a informé le groupe allemand que le calendrier initial ne pouvait plus être respecté, entraînant la suspension du projet.
Le partenariat prévoyait notamment la propriété et le développement de cinq nouveaux hôtels dans le gouvernorat de Dhofar.
L'accord incluait également l'acquisition par OMRAN d'une participation de 1,4% dans TUI.
Les deux groupes indiquent toutefois qu'ils poursuivront leurs discussions afin de "maintenir un dialogue étroit".
Réagissant à cette information, Yi Zhong, en charge du dossier chez AlphaValue, salue "une décision judicieuse, compte tenu du contexte macroéconomique difficile et très incertain qui règne actuellement au Moyen-Orient".
L'analyste précise avoir retiré l'augmentation de capital prévue dans son évaluation, ce qui se traduit par un impact à un chiffre (de l'ordre de 5%) sur la valorisation de TUI.
A la suite de cette annonce, le titre TUI recule de 4,3% à Francfort.
