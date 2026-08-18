Le projet d'introduction en Bourse de Glencore en Australie suscite l'intérêt, les investisseurs ne se limitant plus au charbon

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* Les investisseurs australiens s'intéressent à Glencore malgré son exposition au charbon

* Glencore pourrait intégrer l'ASX 100 au début de l'année prochaine, selon un analyste

* Les fonds excluant le charbon ont bondi de 14 % sur l'année

par Melanie Burton

Glencore pourrait faire son entrée dans les principaux indices boursiers dans les six mois suivant son introduction en Bourse en Australie, car l'appétit des gestionnaires de fonds pour le cuivre pourrait l'emporter sur les inquiétudes liées à l'exposition au charbon thermique, ont déclaré des analystes et des investisseurs à l'issue de réunions d'information sur cette introduction.

Glencore GLEN.L , premier exportateur mondial de charbon thermique, prévoit une cotation secondaire à la Bourse australienne (ASX) en octobre, dans le but de puiser dans l’un des bassins de capitaux institutionnels connaissant la plus forte croissance au monde pour financer ses ambitions de croissance dans le cuivre et ouvrir potentiellement la voie à des fusions-acquisitions à grande échelle.

Des courtiers, notamment JPMorgan, Barrenjoey et UBS, ont organisé ce mois-ci des réunions d’information à l’intention des investisseurs sur le projet d’introduction en Bourse de Glencore, ses activités et ses implications sur les indices, lors de sessions décrites par les participants comme très fréquentées.

JPMorgan et UBS ont refusé de commenter, tandis que Barrenjoey n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Gary Nagle, directeur général de Glencore, a déclaré qu’il estimait que l’entreprise, dont la valeur s’élève à 88 milliards de dollars, pouvait intégrer l’indice de référence australien S&P/ASX 200 .AXJO d’ici 12 mois, ce qui nécessiterait que ses CDI atteignent une valeur de marché de 1,5 milliard de dollars australiens (soit 1,06 milliard de dollars). Pour être éligible à l’indice S&P/ASX 100 .ATOI , plus large, ses actions cotées à l’ASX devraient avoir une capitalisation boursière d’au moins 5,5 milliards de dollars australiens.

Les analystes estiment que la dynamique actuelle du titre pourrait le propulser dans le top 100 de l’indice bien plus tôt que prévu.

“D’après ce que j’ai pu constater, je pense que tout le monde a hâte de savoir qui est Glencore et en quoi consistera son offre”, a déclaré Glyn Lawcock, analyste chez Barrenjoey à Sydney.

“Car une fois qu’elle sera cotée ici, si elle parvient à obtenir la liquidité et la capitalisation boursière dont elle a besoin, elle pourrait intégrer l’ASX 100 dès mars ou avril de l’année prochaine. Et une fois qu’elle fera partie de ce top 100, elle devra être prise au sérieux par tous les investisseurs australiens qui s’en servent comme référence”, a-t-il ajouté.

Les investisseurs australiens sont de plus en plus à l’aise avec les cotations secondaires via les “CHESS Depositary Interests” (CDIs).

Selon les données de l’ASX, 37 sociétés minières et métallurgiques sont désormais cotées sur l’ASX via des CDI, contre 22 début 2020, tandis que l’activité de transactions s’est également fortement accélérée, ce qui laisse penser que Glencore pourrait bien trouver la liquidité dont elle a besoin.

Une poignée de sociétés mondiales sont à l’origine de cette liquidité, notamment Newmont NEM.AX , Alcoa AAI.AX et Capstone Copper CSC.AX . À elle seule, Newmont a enregistré un chiffre d’affaires d’environ 9,0 milliards de dollars australiens.

Glencore présente un intérêt particulier, car environ 30 % de ses bénéfices proviennent du cuivre, pour lequel la demande est forte afin de répondre aux besoins liés à l’électrification et à l’intelligence artificielle. Selon les estimations des analystes, ce métal pourrait représenter 50 % des bénéfices du groupe minier d’ici 2030 s’il développe ses actifs dans les délais prévus.

“Une nouvelle opportunité d’investissement serait la bienvenue”, a déclaré Andy Forster, responsable senior des investissements chez Argo Investments.

L'OBSTACLE DU CHARBON

Les perspectives de croissance du cuivre pourraient l’emporter sur les éventuelles inquiétudes concernant le charbon dans le portefeuille de Glencore, Forster soulignant ce qu’il a qualifié de “relâchement général” des fonds quant aux préoccupations environnementales.

Il pourrait toutefois y avoir une certaine réticence à l’égard d’une entreprise dont environ 15 % des bénéfices industriels sous-jacents proviennent du charbon thermique.

L’idée selon laquelle les fonds qui sélectionnent leurs investissements en fonction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) se seraient effondrés dans le contexte d’un désengagement des États-Unis en matière d’action climatique n’est pas tout à fait exacte, selon la Responsible Investment Association Australasia (RIAA).

La RIAA a confirmé que les actifs sous gestion des fonds australiens excluant les investissements dans le charbon ont augmenté de 14 % pour atteindre 37,9 milliards de dollars australiens l’année dernière.

Ce chiffre pourrait encore augmenter dans les années à venir, à mesure que le patrimoine des institutions sera transféré aux jeunes générations, a déclaré Estelle Parker, co-directrice générale de la RIAA.

La Commission australienne de la productivité a estimé en 2021 qu’environ 3 500 milliards de dollars australiens d’actifs seraient transférés par les baby-boomers d’ici 2050.

Les plus jeunes “se posent davantage de questions sur la destination de leurs investissements, et l'exclusion des énergies fossiles est un critère de sélection très prisé par les consommateurs”, a déclaré Parker.

“Les fonds cherchent donc à répondre à cette demande, et c’est pourquoi nous voyons aujourd’hui sur le marché un nombre assez important de fonds qui excluent les combustibles fossiles.”

(1 dollar américain = 1,4090 dollar australien)