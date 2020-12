Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le programme de missiles de l'Iran n'est pas négociable, redit Rohani Reuters • 14/12/2020 à 14:20









DUBAI, 14 décembre (Reuters) - Le programme de missiles balistiques de l'Iran n'est pas négociable et le président élu des Etats-Unis, Joe Biden, "en a bien conscience", a déclaré lundi le président iranien Hassan Rohani. Joe Biden semblerait enclin à réintégrer les Etats-Unis au sein de l'accord de 2015 sur les activités nucléaires iraniennes (JCPoA) en prélude à de nouvelles discussions plus larges sur le programme nucléaire de la République islamique, mais aussi son programme de missiles et sa politique régionale. Donald Trump a retiré les Etats-Unis de l'accord de Vienne et imposé en mai 2018 de lourdes sanctions contre Téhéran dans l'espoir de contraindre l'Iran à renégocier sur ces trois points. Cette politique de "pression maximale" est restée sans effet. (Parisa Hafezi, version française Jean-Stéphane Brosse)

