Le profil des effets secondaires de l'injection mensuelle contre l'obésité de Pfizer s'avère similaire à celui du Wegovy lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

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* Pfizer espère que l'injection mensuelle permettra à ce médicament de se démarquer de ses concurrents

* Le taux moyen de vomissements dans l'étude de phase intermédiaire était de 23%

* Ce composé a été acquis l'année dernière dans le cadre de l'accord Metsera, d'une valeur de 10 milliards de dollars

par Michael Erman

Pfizer PFE.N a présenté samedi des données montrant qu'une dose mensuelle d'un médicament expérimental contre l'obésité, acquis l'année dernière lors du rachat de Metsera , présentait un profil d'effets secondaires similaire à celui du Wegovy, l'injection hebdomadaire de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO .

Le laboratoire pharmaceutique espère que ce composé, appelé berobenatide, pourra devenir le premier médicament amaigrissant à base de GLP-1 proposé sous forme d’injection mensuelle, alors que la société s’efforce de le différencier des médicaments à succès tels que Wegovy et Zepbound d’Eli Lilly LLY.N .

En février, Pfizer a déclaré que le composé avait permis une perte de poids de 12,3% chez les patients non diabétiques dans le cadre de son essai de phase intermédiaire VESPER-3.

Les analystes s'intéressent au profil des effets secondaires du médicament pour évaluer sa viabilité commerciale.

Les dirigeants de Pfizer ont déclaré que la plupart des patients avaient présenté peu d'effets secondaires ou des effets secondaires légers, les événements gastro-intestinaux se limitant largement aux premières doses et se concentrant autour du moment où les patients recevaient l'injection. Les résultats ont été présentés lors du congrès de l'American Diabetes Association à La Nouvelle-Orléans.

“En raison de la très longue demi-vie de ce médicament, on obtient un profil très régulier par rapport aux traitements hebdomadaires”, a déclaré Jim List, directeur de la médecine interne chez Pfizer, lors d'une interview. “Lorsqu'on l'administre une fois par mois... l'effet est très concentré au début. Il ne persiste pas tout au long du mois.”

M. List a indiqué que les chercheurs avaient constaté une augmentation des effets indésirables après le passage des patients d’une dose hebdomadaire à une dose mensuelle dans le cadre de l’essai; la société prévoit donc d’augmenter la dose plus progressivement dans son programme de phase avancée .

Pfizer a présenté samedi des données montrant que le taux moyen de nausées dans tous les groupes de l'étude VESPER-3 était d'environ 38% et que le taux moyen de vomissements était d'environ 23,3%.

Le mois dernier, Chris Schott, analyste chez JP Morgan, a déclaré que les investisseurs s'attendraient à ce que le taux de vomissements lié au médicament dans l'essai soit “de 20 à 25% ou moins”.

Environ 25% des patients sous Wegovy de Novo Nordisk ont vomi au cours de l'essai clinique de perte de poids mené par cette société, tandis qu'environ 44% ont signalé des nausées.

Ce médicament expérimental est au cœur de la stratégie de Pfizer en matière d’obésité, suite à son acquisition de Metsera pour 10 milliards de dollars l’année dernière. Cela a apporté au laboratoire un nouveau pipeline de traitements métaboliques après qu’il eut été contraint d’interrompre le développement de deux de ses propres candidats médicaments amaigrissants en raison de problèmes de sécurité hépatique.

Pfizer espère que l'administration mensuelle de berobenatide permettra de différencier ce médicament des injections hebdomadaires disponibles sur le marché, arguant qu'une fréquence d'administration moins élevée pourrait améliorer l'observance et séduire une autre catégorie de patients.