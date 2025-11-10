 Aller au contenu principal
Le producteur de schiste Occidental Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 10/11/2025 à 22:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre lundi, le producteur de schiste américain ayant bénéficié d'une production plus élevée.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 64 cents par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport aux attentes de 52 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

Gaz naturel
4,32 USD NYMEX -0,21%
OCCIDENTAL PETROLEUM
41,820 USD NYSE +1,23%
Pétrole Brent
63,95 USD Ice Europ +0,39%
Pétrole WTI
60,03 USD Ice Europ +0,35%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

