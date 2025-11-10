Le producteur de schiste Occidental Petroleum dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

Occidental Petroleum OXY.N a dépassé les attentes de Wall Street pour son bénéfice du troisième trimestre lundi, le producteur de schiste américain ayant bénéficié d'une production plus élevée.

La société basée à Houston, au Texas, a affiché un bénéfice ajusté de 64 cents par action, pour les trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport aux attentes de 52 cents par action, selon les données compilées par LSEG.