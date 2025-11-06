Le producteur de schiste américain EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails à partir du paragraphe 2)

EOG Resources EOG.N a battu les estimations des analystes pour le bénéfice du troisième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur américain de pétrole et de gaz à compenser la chute des prix du brut.

La société a bénéficié d'une augmentation de la production grâce à l'acquisition d'Encino Acquisition Partners pour un montant de 5,6 milliards de dollars, ce qui a permis à EOG d'étendre sa présence dans la région d'Utica et de Marcellus, l'un des bassins de gaz naturel les plus prolifiques au monde.

Par ailleurs, la production de pétrole et de gaz aux États-Unis a atteint un niveau record en août, selon les données de l'Energy Information Administration.

EOG a déclaré avoir produit 1,3 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,08 million de barils équivalent pétrole par jour un an plus tôt.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 2,71 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,43 dollars, selon les données compilées par LSEG.