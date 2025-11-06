Wall Street pique du nez, la tech en première ligne

Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine.

Le Dow Jones a perdu 0,84%, l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, a reculé de 1,90% et l'indice élargi S&P 500 a cédé 1,12%.

Ce recul généralisé comme celui observé mardi représentent "quelque chose que nous n'avons pas connu depuis un certain temps", commente auprès de l'AFP Sam Stovall, de CFRA.

Selon lui, cela s'explique en partie car le marché est "à court de catalyseurs susceptibles de soutenir ou propulser les cours boursiers".

Comme le gros de la saison des résultats est déjà passé, "avec une croissance au troisième trimestre meilleure que prévu (...) il ne reste plus grand-chose qui puisse influencer les actionnaires à court terme", juge M. Stovall, "d'autant que la Réserve fédérale (Fed) ne se réunira pas avant décembre".

En raison de la paralysie budgétaire ("shutdown"), la plus longue de l'histoire des Etats-Unis, les investisseurs sont privés de données économiques officielles.

Et les organismes privés n'aident pour le moment pas à donner une image claire de l'état de santé de la première économie mondiale.

Un rapport mensuel publié jeudi par le cabinet de consultants Challenger, Gray & Christmas, a montré que les suppressions d'emplois en octobre aux Etats-Unis étaient au plus haut pour ce mois depuis 2003, avec 153.074 suppressions annoncées.

Mais la veille l'enquête d'ADP a montré que le secteur privé a créé plus d'emplois qu'il n'en a détruits le mois dernier, ce qui fait dire à M. Stovall que ces données "se neutralisent en quelque sorte".

Jeudi, les géants technologiques ont mené la dynamique baissière de la place américaine, à l'instar de Nvidia (-2,61%), AMD (-5,80%) et Microsoft (-1,98%).

Le dynamisme de Wall Street ces derniers mois s'est notamment appuyé sur l'enthousiasme autour du développement de l'intelligence artificielle (IA) et la conclusion de contrats commerciaux à plusieurs dizaines de milliards de dollars de façon très récurrente.

Mais les spécialistes s'inquiètent que certaines valorisations soient allées trop vite trop haut, d'autant que les craintes grandissent sur la capacité des géants de la tech à absorber les coûts colossaux de la course à l'IA.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain se détendait franchement à 4,09%, contre 4,16% à la clôture mardi.

Au tableau des valeurs, le spécialiste des véhicules électriques Tesla (-3,54% à 445,91 dollars) a été plombé par la tenue du vote des actionnaires sur le plan de rémunération à au moins 1.000 milliards de dollars du patron de la marque, Elon Musk.

L'application d'apprentissage des langues Duolingo (-25,49% à 193,74 dollars) s'est effondrée malgré de bons résultats trimestriels, les investisseurs s'inquiétant des perspectives de croissance du groupe.

Snap, maison mère de Snapchat, a au contraire profité de ses performances financières meilleures qu'escompté au troisième trimestre et l'annonce d'un partenariat avec la start-up américaine d'IA générative Perplexity. Son titre a pris 9,73% à 8,01 dollars.

Nasdaq