L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:48

L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones

L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones

par Charlotte Van Campenhout

L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien.

Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient été signalés dans d'autres régions de la Belgique, notamment près d'une base militaire.

Le gouvernement belge avait convoqué plus tôt dans la journée une réunion d'urgence après que la présence de drones a provoqué la fermeture de plusieurs aéroports et d'une base militaire mardi soir.

Le trafic a été régulièrement perturbé ces derniers mois dans plusieurs aéroports européens, notamment dans le nord du continent, en raison de drones.

Pointée du doigt par certains dirigeants, la Russie dément toute implication dans ces incidents.

(Avec Bart Meijer; version française Camille Raynaud)

    Comme d'habitude, des russes ont envoyé quelques Euros à des tch étch èn es ou autres pour qu'ils aillent faire tourner des drones près des pistes. Pour 200 Euros, tu e m m e r d e s des milliers de personnes et tu rappelles que tu existes, que tu perds un million d'hommes russes et des milliers de chars et missiles pour une guerre c o l o n iale du m o y e n-âge :)

