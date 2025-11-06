 Aller au contenu principal
L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:34

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson et Daphne Psaledakis

L'administration du président américain Donald Trump a annoncé jeudi de nouveaux accords pour vendre jusqu'à 37 avions Boeing aux compagnies aériennes des nations d'Asie centrale du Kazakhstan, du Tadjikistan et de l'Ouzbékistan.

Le Département du Commerce a déclaré que la compagnie nationale du Kazakhstan, Air Astana AIRA.KZ , prévoit d'acheter jusqu'à 15 Boeing 787-9 Dreamliners pour agrandir et moderniser sa flotte.

Les commandes ont été signées lors du sommet C5+1 à Washington, à l'occasion du 10e anniversaire de la rencontre diplomatique entre les dirigeants de cinq républiques d'Asie centrale et les États-Unis.

Air Astana exploite actuellement trois Boeing 767 qui relient le Kazakhstan à des destinations en Europe, en Asie et au Moyen-Orient. Les nouveaux avions permettront une expansion vers l'Amérique du Nord, a déclaré Boeing.

La compagnie nationale du Tadjikistan, Somon Air, prévoit d'acheter jusqu'à 14 avions Boeing, dont quatre 787 et 10 737 MAX, a indiqué le ministère du Commerce, tandis qu'Uzbekistan Airways prévoit d'acheter huit 787 supplémentaires.

Les commandes de nouveaux avions Boeing fabriqués aux États-Unis ont occupé une place importante dans les accords commerciaux et les négociations avec les gouvernements étrangers et Donald Trump.

Cette année, Boeing a obtenu des commandes pour des centaines de nouveaux avions, annoncées dans le cadre d'accords commerciaux.

Une commande importante qui n'a pas encore été finalisée a été passée avec la Chine. Boeing est en pourparlers pour vendre jusqu'à 500 avions à réaction à la Chine, a rapporté Reuters en septembre, ce qui représenterait une percée majeure pour l'entreprise sur le deuxième plus grand marché de l'aviation au monde, où les commandes sont au point mort en raison des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

