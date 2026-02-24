Le producteur de schiste américain EOG Resources dépasse les estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfice du quatrième trimestre mardi, une hausse de la production ayant aidé le producteur américain de pétrole et de gaz à compenser l'impact de la chute des prix du brut.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 2,27 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, par rapport à l 'estimation moyenne des analystes de 2,19 dollars, selon les données compilées par LSEG.