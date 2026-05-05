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Le producteur de pétrole de schiste Occidental dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 22:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le producteur de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une production accrue aux États-Unis, alors même que la guerre en Iran a perturbé ses activités mondiales.

Le premier trimestre a été marqué par une extrême volatilité des prix du pétrole, après que la guerre américano-israélienne en Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement et endommagé des infrastructures énergétiques clés.

La production mondiale moyenne d'Occidental s'est élevée à 1,42 million de barils équivalent pétrole par jour (mmboepd) au cours de la période janvier-mars, contre 1,39 mmboepd un an plus tôt.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,06 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions de 58 cents, selon les données compilées par LSEG.

Pétrole et parapétrolier

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