Le producteur de pétrole de schiste Occidental dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

Le producteur de pétrole de schiste Occidental Petroleum OXY.N a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant ses bénéfices du premier trimestre, grâce à une production accrue aux États-Unis, alors même que la guerre en Iran a perturbé ses activités mondiales.

Le premier trimestre a été marqué par une extrême volatilité des prix du pétrole, après que la guerre américano-israélienne en Iran a perturbé les chaînes d'approvisionnement et endommagé des infrastructures énergétiques clés.

La production mondiale moyenne d'Occidental s'est élevée à 1,42 million de barils équivalent pétrole par jour (mmboepd) au cours de la période janvier-mars, contre 1,39 mmboepd un an plus tôt.

La société basée à Houston, au Texas, a enregistré un bénéfice ajusté de 1,06 dollar par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre des prévisions de 58 cents, selon les données compilées par LSEG.