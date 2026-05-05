Ligue des champions: Arsenal de retour en finale, 20 ans après

L'attaquant d'Arsenal Bukayo Saka marque le but de la qualification contre l'Atlético Madrid mardi en demi-finale de la Ligue des champions à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / Adrian Dennis )

Les Anglais d'Arsenal, grâce à leur ailier star Bukayo Saka, ont dompté l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann en demi-finale retour (1-0) mardi à Londres pour se hisser jusqu'à la deuxième finale de Ligue des champions de leur histoire, vingt ans après l'échec de Saint-Denis.

Thierry Henry, Robert Pirès et Mathieu Flamini, les ex-gloires des Gunners battus par le Barça en 2006, ont enfin trouvé leurs successeurs: ce sera l'équipe 2026 emmenée par Bukayo Saka, l'enfant du club, capitaine et buteur mardi dans un Emirates en fusion.

"C'était un match sous haute pression, il comptait énormément pour les deux équipes. Nous avons réussi à bien le gérer et à nous hisser en finale. Ca a commencé avant même le coup d'envoi, à notre arrivée en car. Je n'ai jamais rien vu de tel", a dit le héros du match sur Amazon Prime.

L'attaquant de 24 ans portera, avec William Saliba et le reste de sa bande, les espoirs d'Arsenal le 30 mai à Budapest en finale contre le Bayern Munich de Harry Kane ou le Paris Saint-Germain d'Ousmane Dembélé.

Il n'y aura pas de trophée possible en revanche pour Griezmann, l'emblématique attaquant français de 35 ans, qui a vécu son dernier bal européen avec l'Atlético, avant son départ prochain à Orlando.

"Grizou" a perdu la bataille des N.7 qu'il a menée à distance avec Saka, par la faute de David Raya, qui a écarté l'une de ses frappes (56e), et par celle de Diego Simeone, son entraîneur depuis plus d'une décennie, qui l'a sorti après une heure.

La bataille du beau jeu, en revanche, n'a été gagnée par personne dans ce sommet tactique verrouillé, sans grandes envolées, une partie d'échecs où les défenses ont été au centre des débats, comme à l'aller (1-1) à Madrid.

- Saka, retour gagnant -

L'attaquant de l'Atlético Madrid Antoine Griezmann (en bleu) à la lutte avec le milieu de terrain belge d'Arsenal Leandro Trossard lors de la demi-finale de Ligue des champions mardi à l'Emirates Stadium de Londres. ( AFP / Adrian Dennis )

Il y avait pourtant une atmosphère des grands soirs autour de l'Emirates, perceptible aux fumigènes et aux chandelles de ballons qui ont coloré et animé le parvis avant le coup d'envoi, puis à l'intérieur avec une ferveur plus brûlante qu'habituellement.

Mais comme attendu, les acteurs du jeu n'ont pas vraiment prolongé la fête sur le terrain, fidèles à la réputation respective de leurs équipes: dominante, patiente et sans folie pour Arsenal, compacte et prête à souffrir pour mieux piquer en contre du côté de l'Atlético.

La température n'est montée que par à-coups en première période, sur un centre fort du jeune latéral reconverti au milieu Myles Lewis-Skelly (19 ans), sans personne pour l'exploiter, et sur une poussette d'Antoine Griezmann dans la surface sur Leandro Trossard, non sanctionnée (35e).

Mais c'est un vacarme de tous les diables qui a accueilli le but de Bukayo Saka, l'ailier chéri des "Gooners" (surnom des supporters), formé au club et capitaine du soir, à l'affût pour exploiter un ballon repoussé par Jan Oblak (44e, 1-0).

L'action est partie d'un ballon de William Saliba dans la profondeur pour Viktor Gyökeres, très précieux dans son travail de harcèlement devant. Le Suédois a centré au second poteau pour Trossard, dont le tir en force devant une marée de joueurs a contraint le gardien slovène à une difficile parade au sol, main gauche, en vain.

Saka traverse une saison moins aboutie, perturbée par des blessures, mais il est sorti de l'infirmerie au meilleur moment, pour aller peut-être décrocher le titre en Premier League et, pourquoi pas, la première Ligue des champions de l'histoire du club.

Les Gunners se présenteront à la finale avec un bilan européen resplendissant de quatorze matches sans défaite cette saison (11 victoires, 3 nuls), dont neuf sans le moindre but encaissé.

Face à la puisssance de feu du PSG ou du Bayern, cela promet!