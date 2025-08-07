 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Le producteur de pétrole américain EOG dépasse les estimations de bénéfices du deuxième trimestre
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 22:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur d'énergie américain à compenser la chute des prix du pétrole brut.

La société basée à Houston a affiché un revenu ajusté de 2,32 $ par action pour le trimestre terminé le 30 juin, par rapport à l'estimation des analystes de 2,21 $, selon les données compilées par LSEG.

Fusions / Acquisitions
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

EOG RESOURCES
116,015 USD NYSE -0,60%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
Pétrole Brent
66,34 USD Ice Europ -0,93%
Pétrole WTI
63,78 USD Ice Europ -1,01%
U.S. OIL&GAS SP ADR
0,0000 USD OTCBB -100,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

