Le producteur de pétrole américain EOG dépasse les estimations de bénéfices du deuxième trimestre

EOG Resources EOG.N a battu les estimations de bénéfices du deuxième trimestre jeudi, une augmentation de la production ayant aidé le producteur d'énergie américain à compenser la chute des prix du pétrole brut.

La société basée à Houston a affiché un revenu ajusté de 2,32 $ par action pour le trimestre terminé le 30 juin, par rapport à l'estimation des analystes de 2,21 $, selon les données compilées par LSEG.