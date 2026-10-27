Le producteur de gaz naturel Expand Energy dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction visant à ajouter les mots « par action » qui avaient été omis au paragraphe 5)

Expand Energy EXE.O , premier producteur américain de gaz naturel, a dépassé mardi les prévisions de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à une production de gaz naturel en hausse.

La consommation de gaz naturel aux États-Unis devrait atteindre des niveaux records, tirée par les exportations de GNL et la demande en électricité des centres de données dédiés à l'IA.

L'action de la société a progressé de 1,5 % en séance prolongée.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, la production de gaz naturel de la société s'est élevée en moyenne à environ 7,54 milliards de pieds cubes équivalents par jour, contre environ 7,33 Bcfe/j il y a un an.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 1,46 dollar par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 1,27 dollar par action, selon les données compilées par LSEG.