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Le producteur de gaz naturel BKV recule après l'augmentation de son émission d'obligations convertibles à hauteur de 500 millions de dollars
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 15:08
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Les actions de la société de production de gaz naturel BKV Corp BKV.N ont reculé de 3,1% à 23,35 dollars avant l'ouverture de la séance de jeudi après la conclusion d'une levée de fonds

** BKV, dont le siège se trouve à Denver, dans le Colorado, a annoncé mercredi en fin de journée le prix d'une émission privée d'obligations convertibles à 1,625% d'un montant de 500 millions de dollars, arrivant à échéance le 15 octobre 2031

** Le prix de conversion de 31,93 dollars représente une prime de 32,5% par rapport au dernier cours de clôture de l’action, à 24,10 dollars

** L’action BKV a clôturé en baisse d’environ 10% mercredi après que la société eut lancé une offre d’ de 400 millions de dollars à des fins générales, notamment le remboursement de la dette et les dépenses d’investissement

** La société prévoit également d’utiliser environ 56,3 millions de dollars du produit de l’émission pour financer des opérations de “capped call” et jusqu’à 35 millions de dollars pour racheter ses propres actions afin de compenser une dilution potentielle

** À la clôture de mercredi, l’action BKV affichait une baisse de 11% depuis le début de l’année

** Les 11 analystes qui couvrent le titre sont tous optimistes; l’objectif de cours médian est de 35 dollars, selon LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 10/09/2026 à 15:08:06.

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