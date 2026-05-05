Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices trimestriels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions issues du paragraphe 2)

EOG Resources EOG.N a dépassé mardi les estimations de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une production pétrolière plus élevée et à la hausse des prixdu gaz naturel.

La production record de pétrole aux États-Unis a permis d'amortir l'impact de la baisse des prix réalisés du pétrole pour la société.

EOG a indiqué que son prix moyen réalisé pour le pétrole s'élevait à 72,47 dollars le baril au cours du premier trimestre, contre 72,87 dollars le baril un an plus tôt.

La société a déclaré avoir produit 1,38 million de barils équivalent pétrole par jour, contre 1,09 MMBep un an plus tôt.

Les prix moyens réalisés du gaz naturel au cours du trimestre se sont établis à 3,76 dollars par millier de pieds cubes (Mcf), contre 3,41 dollars par Mcf un an plus tôt.

Le producteur de schiste basé à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 3,41 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,19 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.