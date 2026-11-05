Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à des prix de vente élevés du pétrole brut et à des volumes de production records.

La société basée à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 4,87 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 4,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.