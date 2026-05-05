Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre

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EOG Resources EOG.N a dépassé mardi les prévisions de bénéfices pour le premier trimestre, grâce à une hausse de la production et des prix des matières premières.

Le producteur de schiste basé à Houston a affiché un bénéfice ajusté de 3,41 dollars par action pour le trimestre clos le 31 mars, contre une estimation moyenne des analystes de 3,19 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.