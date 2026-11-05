Le producteur américain de pétrole de schiste EOG Resources dépasse les prévisions de bénéfices grâce à la hausse des prix du brut

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* Le prix réalisé du pétrole brut et des condensats est passé de 65,95 dollars à 86,72 dollars le baril

* EOG a généré 2,18 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible et a racheté pour 1 milliard de dollars d’actions

* Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 46,2 % pour atteindre 8,55 milliards de dollars

* EOG augmente son dividende trimestriel de 8 % à 1,10 dollar par action

(Ajout de graphiques, d'un commentaire d'analyste au paragraphe 6 et de détails aux paragraphes 7 et 8)

par Khusbu Jena

Le producteur américain de schiste EOG Resources EOG.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, porté par la hausse des cours du pétrole brut et des volumes de production records.

Les marchés mondiaux de l'énergie sont restés à des niveaux élevés pendant une grande partie du trimestre, dans un contexte d'inquiétudes liées à l'approvisionnement, en raison du conflit prolongé impliquant l'Iran qui menaçait le trafic maritime dans le détroit d'Ormuz.

Le prix moyen composite réalisé par EOG pour le pétrole brut et les condensats a atteint 86,72 dollars le baril au cours du trimestre, contre 65,95 dollars un an plus tôt.

Les producteurs américains de schiste et d’autres entreprises énergétiques n’ayant pas d’activités majeures au Moyen-Orient sont bien placés pour tirer parti de la hausse des prix du brut tout en restant à l’abri des restrictions de production, des obstacles au transport maritime et des dommages aux infrastructures qui affectent les producteurs de la région.

La production totale équivalente a grimpé de 10,1 % pour atteindre un niveau record de 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (boed), contre 1,30 million de boed il y a un an, grâce à des hausses concernant le brut, les liquides de gaz naturel et le gaz naturel.

“EOG a une nouvelle fois largement dépassé les attentes en matière de production et de flux de trésorerie, tout en continuant à récompenser ses actionnaires grâce à une hausse de 8 % du dividende et à des rachats d’actions réguliers,” ont écrit les analystes de RBC Capital Markets dans une note.

La société a généré 2,18 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible, racheté pour 1,0 milliard de dollars d’actions et relevé son dividende trimestriel régulier à 1,10 dollar par action.

EOG a approuvé l’extension de son usine de gaz Janus dans le bassin du Delaware et a conclu un accord d’approvisionnement à long terme en GNL en Asie, tandis que Jeffrey Hibbard , un cadre de la société, devrait prendre ses fonctions de directeur financier le 1er janvier.

Pour le quatrième trimestre, EOG prévoit une production totale comprise entre 1,39 million et 1,43 million de barils équivalent pétrole par jour (boed), tout en maintenant ses prévisions de dépenses d’investissement pour l’ensemble de l’année entre 6,3 milliards et 6,7 milliards de dollars.

La société basée à Houston a enregistré un bénéfice ajusté de 4,87 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, dépassant ainsi l'estimation moyenne des analystes de 4,46 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. Son chiffre d'affaires a progressé de 46,2 % pour atteindre 8,55 milliards de dollars.