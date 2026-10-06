Le procureur général du Texas, Paxton, mène une enquête sur Fruit of the Loom et Hanes concernant la présence éventuelle de substances chimiques toxiques dans des sous-vêtements pour enfants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Gildan, paragraphe 4)

par Jonathan Stempel

Le procureur général du Texas , Ken Paxton, a ouvert mardi une enquête visant à déterminer si Fruit of the Loom et Hanes utilisaient des produits chimiques toxiques dans la fabrication de sous-vêtements pour enfants.

M. Paxton a déclaré avoir adressé des injonctions d'enquête civile à Fruit of the Loom, filiale de Berkshire Hathaway

BRKa.N , et à Hanes, filiale de Gildan Activewear GIL.TO , invoquant les effets potentiels de ces produits chimiques sur la santé des enfants. Il n'a accusé aucune des deux entreprises d'avoir commis des infractions.

Fruit of the Loom et Berkshire n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Gildan a déclaré qu’elle coopérerait à l’enquête et qu’elle applique des normes strictes en matière de fabrication et d’approvisionnement afin de se conformer aux directives du secteur relatives aux substances chimiques nocives. “Nous restons déterminés à fournir aux consommateurs des produits sûrs et de haute qualité”, a-t-elle ajouté.

M. Paxton a indiqué que les fabricants de vêtements se tournaient de plus en plus vers des matières synthétiques telles que le polyester, la rayonne et l'élasthanne afin de répondre à la demande des consommateurs pour des produits à bas prix.

Il a précisé que des recherches montrent que les tissus synthétiques peuvent libérer des microplastiques, tandis que des substances chimiques telles que les bisphénols, le fluor, les parabènes, les phtalates et les substances dites “chimiques éternelles” utilisées dans la fabrication textile ont été associées au cancer, aux perturbations hormonales, à l’infertilité et à d’autres problèmes de santé.

“Nous devons protéger nos enfants qui ne peuvent pas encore se protéger eux-mêmes”, a déclaré M. Paxton dans un communiqué. “Cela implique notamment de veiller à ce que les produits de première nécessité sur lesquels comptent les parents soient exempts de substances chimiques toxiques et ne nuisent pas à la santé des enfants.”

Le procureur général avait annoncé en avril une enquête similaire visant à déterminer si les vêtements de sport de la marque Lululemon Athletica LULU.O contenaient des “substances éternelles”, qui ne se dégradent pas facilement dans la nature. Ces substances sont également appelées PFAS, abréviation de substances per- et polyfluoroalkylées.

Paxton, un républicain, est candidat à un siège au Sénat américain face au démocrate James Talarico et est en retard dans la plupart des sondages. Cette course est l’une des plus suivies du pays dans le cadre des élections de mi-mandat du 3 novembre.