Le procureur général de Floride enquête sur OpenAI et ChatGPT

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Le procureur général de Floride, James Uthmeier, a lancé jeudi une enquête sur OpenAI et son populaire chatbot ChatGPT.