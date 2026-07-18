Le procureur fédéral américain ne contestera pas la décision du ministère de la Justice d'abandonner les poursuites pénales à l'encontre du magnat indien Gautam Adani

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Le procureur fédéral en chef de Brooklyn a déclaré qu'il n'avait aucune raison de contester la décision du ministère américain de la Justice d'abandonner les poursuites à l'encontre du milliardaire indien Gautam Adani, mais s'est abstenu de préciser s'il approuvait le classement sans suite de cette affaire de fraude et de corruption.

Dans une lettre adressée vendredi au juge chargé de l'affaire, le procureur fédéral Joseph Nocella Jr. a déclaré qu'il n'était “pas le décideur” à l'origine de l'abandon des poursuites et qu'il n'avait aucune raison de croire que les motifs avancés par son supérieur, Trent McCotter, haut responsable du ministère de la Justice, ne constituaient pas les “véritables motifs” de ce classement sans suite.

Le juge fédéral de district Nicholas Garaufis avait demandé à Nocella d’expliquer s’il approuvait ou non les motifs invoqués par McCotter pour classer l’affaire Adani, et s’il existait d’autres fondements justifiant cette décision.

Le cabinet de Nocella n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.