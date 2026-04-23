Le procès de Newsmax contre Fox transféré en Floride après qu'un juge a reproché le "forum-shopping"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Mike Scarcella

Un juge fédéral a ordonné jeudi que le procès concurrence intenté par Newsmax contre Fox Corp. soit renvoyé en Floride, estimant que le radiodiffuseur conservateur avait abusivement abandonné un procès antérieur contre son grand rival et l'avait redéposé dans le Wisconsin après une décision défavorable.

Voici les détails:

* Newsmax accuse Fox de supprimer la concurrence sur le marché de la télévision payante à tendance conservatrice. Fox a violé la loi concurrence en contraignant les distributeurs à exclure des concurrents tels que Newsmax ou à restreindre leur portée, selon les allégations de l'action en justice.

* L'année dernière, un juge de Floride a rejeté la première action en justice de Newsmax en raison d'un vice de forme, et Newsmax l'a redéposée dans le Wisconsin. L'ordonnance de non-lieu rendue par le juge de district américain Aileen Cannon ne portait pas sur le bien-fondé de l'action en justice.

* L'ordonnance rendue jeudi par le juge de district William Conley, basé dans le Wisconsin, indique que Newsmax s'est livré à une "recherche de forum" (forum shopping) . Le juge a déclaré que le Wisconsin n'avait aucun lien significatif avec le litige et que Newsmax était basé en Floride.

* "Bien que cela soit évident, le plaignant n'explique pas pourquoi il a rejeté l'affaire de Floride. La raison pour laquelle il a déposé une nouvelle plainte ici est beaucoup moins évidente", a écrit Conley dans son ordonnance .

* Fox a nié tout acte répréhensible et a demandé à ce que les plaintes de Newsmax soient rejetées. Dans une déclaration antérieure, Fox a déclaré que "Newsmax ne peut pas poursuivre en justice ses propres échecs concurrentiels sur le marché pour chasser les gros titres simplement parce qu'il ne peut pas attirer les téléspectateurs".

Lire la suite:

Newsmax nie toute recherche de forum dans son procès concurrence contre sa rivale Fox

Newsmax poursuit à nouveau Fox, élargissant le procès après le rejet de l'affaire en Floride

Newsmax va réintroduire un procès contre Fox après que le juge a rejeté la plainte "shotgun"