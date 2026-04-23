Le procès de Newsmax contre Fox a été déplacé en Floride après qu'un juge a critiqué le "forum shopping"

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(Ajoute le commentaire de Newsmax au paragraphe 3) par Mike Scarcella

Un juge fédéral a ordonné jeudi que l'action en justice antitrust de Newsmax contre Fox Corp soit renvoyée en Floride, estimant que le radiodiffuseur conservateur avait abusivement abandonné un procès antérieur contre son grand rival et l'avait redéposé dans le Wisconsin après une décision défavorable.

Voici les détails:

* Newsmax accuse Fox de supprimer la concurrence sur le marché de la télévision payante à tendance conservatrice. Fox a violé les lois antitrust en contraignant les distributeurs à exclure des concurrents tels que Newsmax ou à restreindre leur portée, selon les allégations de l'action en justice.

* L'année dernière, un juge de Floride a rejeté la première action en justice de Newsmax en raison d'un vice de forme, et Newsmax l'a redéposée dans le Wisconsin. L'ordonnance de non-lieu rendue par la juge de district américaine Aileen Cannon ne portait pas sur le bien-fondé de l'action en justice.

* L'ordonnance rendue jeudi par le juge de district William Conley, basé dans le Wisconsin, indique que Newsmax s'est livré au "forum shopping" . Le juge a déclaré que le Wisconsin n'avait aucun lien significatif avec le litige et que Newsmax était basé en Floride.

* "Bien que cela soit évident, le plaignant n'explique pas pourquoi il a retiré l'affaire de Floride. La raison pour laquelle il a déposé une nouvelle plainte ici est beaucoup moins évidente", a écrit Conley dans son ordonnance .

* Fox a nié tout acte répréhensible et a demandé le rejet des plaintes de Newsmax. Dans une déclaration antérieure, Fox a déclaré que "Newsmax ne peut pas poursuivre en justice ses propres échecs concurrentiels sur le marché pour chasser les gros titres simplement parce qu'il ne peut pas attirer les téléspectateurs".

* Newsmax a déclaré dans un communiqué que l'ordonnance du Wisconsin était de nature procédurale et qu'elle "ne changeait rien aux graves allégations que nous formulons au sujet de Fox News".

Pour en savoir plus:

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