Le prix du pétrole s'envole, Wall Street plonge alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran se ravivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des cours pour tenir compte de la clôture du marché américain, avec des précisions sur les tensions dans le détroit d'Ormuz)

* Le Nasdaq a entraîné Wall Street à la baisse, reculant de 1,16 %, tandis que le S&P 500 perdait 0,45 %

* La recrudescence des tensions dans le détroit d'Ormuz a entraîné une flambée de 5 % du cours du pétrole

* Les marchés suivent de près le sommet de l'Otan en Turquie, auquel participe Donald Trump

par Pete Schroeder

Les cours du pétrole ont bondi mardi en fin de journée, sur fond de craintes renouvelées quant à l'effritement de la paix fragile entre les États-Unis et l'Iran, tandis que les actions américaines reculaient, entraînées par les valeurs technologiques, les investisseurs s'interrogeant sur la pérennité de la reprise alimentée par l'intelligence artificielle. Les trois principaux indices américains ont terminé la journée en baisse, le Nasdaq Composite .IXIC , à forte composante technologique, enregistrant la plus forte baisse avec un recul de 1,16 % à 25 818,69 points. Le Dow Jones Industrial Average

.DJI a perdu 0,25 %, à 52 925,15, et le S&P 500 .SPX a reculé de 0,45 %, à 7 503,85.

L’indice MSCI, qui recense les actions du monde entier

.MIWD00000PUS , a reculé de 0,64 % à 1 121,20. La vague de ventes a débuté à la suite des résultats exceptionnels publiés par Samsung Electronics 005930.KS , alors même que la société prévoyait une multiplication par 19 de son résultat d’exploitation pour la période avril-juin, à 89 400 milliards de wons (58,4 milliards de dollars), ce qui représente le troisième trimestre consécutif de résultat d’exploitation record pour le plus grand fabricant mondial de puces mémoire. Loin de rassurer les investisseurs, ces résultats ont déclenché une vague de ventes sur les actions de Samsung et de son concurrent SK Hynix. Les investisseurs s’interrogent de plus en plus sur la pérennité de la croissance des bénéfices liée à l’intelligence artificielle si les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement en composants clés, tels que les puces mémoire, venaient à s’atténuer. Les marchés ont également été pénalisés par un article de Reuters indiquant que la start-up chinoise DeepSeek développait sa propre puce d’IA, ce qui pourrait réduire sa dépendance vis-à-vis des autres grands fabricants de puces pour l’entraînement et l’exécution de ses modèles d’IA. Le pessimisme des marchés a été exacerbé par une situation qui semblait s’aggraver au Moyen-Orient, après que le Qatar eut accusé l’Iran d’être à l’origine d’une attaque contre plusieurs navires dans le détroit d’Ormuz, un méthanier ayant notamment été contraint d’évacuer son équipage en raison d’un risque d’explosion, selon Reuters. La situation s’est aggravée lorsque la Maison Blanche a révoqué une licence qu’elle avait accordée à l’Iran pour vendre du pétrole, dans le cadre d’un effort visant à apaiser les tensions liées à la guerre de trois mois qui avait bouleversé l’approvisionnement énergétique mondial. Les deux nations poursuivent leurs négociations en vue d’un accord définitif pour mettre fin au conflit. Les cours du pétrole ont clôturé mardi en hausse de 3 % , avant de prolonger leur progression après la clôture. Le brut américain CLc1 affichait en dernier lieu une hausse de 5,3 % à 72,20 dollars le baril, tandis que le Brent LCOc1 s’élevait à 76,09 dollars le baril, en hausse de 5,9 %.

“La réimposition par les États-Unis de sanctions contre l’Iran constitue une escalade majeure”, a déclaré Josh Young, directeur des investissements chez Bison Interests. “L’Iran pourrait riposter par la force, limitant encore davantage les exportations via le détroit d’Ormuz, et risquant de faire remonter le prix du pétrole au-delà de 100 dollars à court terme.”

RÉUNION DE L'Otan EN TURQUIE Les dirigeants de l’OTAN se sont réunis mardi en Turquie, où les dirigeants européens ont dévoilé des contrats d’armement s’élevant à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Cependant, le président américain Donald Trump a exprimé sa frustration face à ce qu’il a qualifié de soutien insuffisant à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran, et a de nouveau réitéré ses appels en faveur d’une rachat du Groenland par les États-Unis au détriment du Danemark.

Les alliés de l’OTAN devaient également discuter, en marge du sommet, de projets de mission maritime multinationale dans le détroit d’Ormuz avec les ministres des Affaires étrangères des pays arabes du Golfe. Trump a déclaré lundi que les États-Unis concluraient un accord avec l’Iran ou “finiraient le travail, ”, réitérant ainsi sa menace d’une intervention militaire alors que Téhéran affiche une attitude de défi à la suite des funérailles du Guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei.

Sur les marchés des changes, l’indice du dollar =USD , qui mesure la valeur de la devise américaine par rapport à six autres devises, a progressé de 0,21 % à 101,07, tandis que l’euro EUR= a reculé de 0,24 % face au dollar. Le yen JPY= s'est maintenu au-dessus de ses plus bas niveaux depuis 40 ans, s'établissant en fin de séance à 162,06 pour un dollar. Les opérateurs restaient attentifs à une éventuelle intervention, compte tenu des signes d'un possible changement de stratégie de la part des autorités japonaises.

Le rendement des obligations américaines de référence à 10 ans US10YT=RR a progressé de 7,01 points de base pour s’établir à 4,549 %, dans l’attente de la publication mercredi du compte-rendu de la dernière réunion du Comité fédéral de l’open market (FOMC). Ce document pourrait donner aux investisseurs davantage d’indications sur l’approche du nouveau président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, en matière de politique monétaire.