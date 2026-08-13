Le prix du pétrole recule, les perspectives de baisse de la demande venant contrebalancer les inquiétudes liées à l'approvisionnement au Moyen-Orient

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* Le Brent et le WTI reculent légèrement après leurs hausses précédentes

* L'Iran affirme qu'aucun progrès n'a été réalisé concernant la relance de l'accord de paix provisoire avec les États-Unis

* L'AIE et l'OPEP révisent à la baisse leurs prévisions de demande de pétrole pour 2026

(Mise à jour avec les dernières évolutions des cours et les commentaires des analystes) par Sam Li et Siyi Liu

Les cours du pétrole ont reculé jeudi, les investisseurs évaluant les perspectives d'un affaiblissement de la demande mondiale cette année, même s'ils ont été soutenus par l'absence de progrès majeurs dans les négociations concernant le blocus du détroit d'Ormuz et les perturbations de l'approvisionnement.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 11 cents, soit 0,12 %, à 88,87 dollars le baril à 06h24 GMT, effaçant ainsi une partie des gains enregistrés au cours des six séances précédentes.

Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a reculé de 16 cents, soit 0,19 %, à 83,11 dollars, après avoir progressé au cours des cinq dernières séances.

“Les acheteurs continuent de dominer à court terme, dans le sillage de la reprise observée au cours des dernières séances”, a déclaré Antonio Di Giacomo, analyste de marché senior chez XS.com.

“Toutefois, la rapidité de la hausse pourrait également déclencher des périodes de volatilité et des prises de bénéfices autour des niveaux actuels.”

Le marché tentait de déterminer si les contraintes d’approvisionnement potentielles liées aux perturbations au Moyen-Orient seraient suffisantes pour compenser un éventuel ralentissement de la consommation mondiale, a-t-il ajouté.

“Cette combinaison rend le WTI particulièrement sensible tant aux développements géopolitiques qu’aux nouvelles données économiques et énergétiques.”

Mercredi, une source iranienne de haut rang a déclaré qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans les négociations visant à relancer l’accord provisoire conclu en juin et à définir un calendrier pour sa mise en œuvre.

En l’absence de changement concernant la réouverture du détroit d’Ormuz, principal facteur à l’origine de la hausse des prix de la semaine dernière, l’attention s’est tournée vers les perspectives de la demande après une augmentation inattendue des stocks de brut américains et des prévisions de consommation revues à la baisse par l’OPEP et l’Agence internationale de l’énergie.

Les stocks commerciaux de pétrole brut américains ont enregistré leur plus forte hausse hebdomadaire depuis janvier 2023, en raison d’une chute des exportations, selon les données publiées mercredi par l’Agence d’information sur l’énergie (EIA).

Les stocks de brut ont augmenté de 17,4 millions de barils pour atteindre 424,4 millions au cours de la semaine close le 7 août, leur plus haut niveau depuis le 5 juin, a indiqué l’EIA, alors que le sondage Reuters tablait sur une baisse de 1,4 million de barils.

Le même jour, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a revu à la baisse ses prévisions de croissance de la demande mondiale de pétrole pour 2026, les ramenant à 580 000 barils par jour dans son rapport mensuel sur le marché pétrolier.

L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’elle s’attendait à une contraction de la consommation de 1,6 million de barils par jour cette année, contre une prévision de 1 million de barils par jour le mois dernier, la demande étant freinée par la hausse des prix et les restrictions d’approvisionnement liées à la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran.

Néanmoins, l’impasse des négociations entre l’Iran et les États-Unis visant à mettre fin à leur conflit a permis de maintenir un plancher aux prix.

“La sécurité de la navigation dans ces eaux s’est encore détériorée, obligeant les navires à désactiver leurs signaux , ce qui réduit la transparence du transport maritime et rend plus difficile pour le marché le suivi et l’évaluation des niveaux réels d’approvisionnement”, ont indiqué les analystes de Haitong Futures dans une note.