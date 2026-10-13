Le prix du pétrole recule légèrement, les perspectives d'approvisionnement en diesel russe contrebalançant les risques liés à l'approvisionnement dans le Golfe

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* Des législateurs américains estiment que l'accord sur les carburants conclu entre Trump et Poutine pourrait enfreindre l'embargo sur les importations d'énergie russe

* L'OPEP+ indique que les coûts de transport et d'assurance dépassent un tiers de la valeur des matières premières

* L'OPEP ramène ses prévisions de croissance annuelle de la demande de pétrole à 400 000 barils par jour

par Anjana Anil

Les cours du pétrole ont légèrement reculé mardi après avoir grimpé de près de 2 dollars le baril lors de la séance précédente, les opérateurs évaluant les risques liés à l'approvisionnement suite aux attaques contre l'Arabie saoudite tout en pesant la perspective d'un approvisionnement supplémentaire en diesel en provenance de Russie.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont reculé de 61 cents, soit 0,57%, à 106,04 dollars le baril à 00h00 GMT, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont perdu 47 cents, soit 0,5%, à 93,27 dollars le baril.

Les contrats à terme sur le Brent ont clôturé lundi à 106,65 dollars le baril, leur plus haut niveau depuis le 15 septembre.

Le président américain Donald Trump a déclaré que la Russie avait accepté de fournir du diesel aux marchés mondiaux, et son administration a temporairement levé les sanctions américaines sur les carburants russes, destinées à priver Moscou des recettes nécessaires à sa guerre contre l’Ukraine .

Ces approvisionnements supplémentaires pourraient contribuer à atténuer les tensions sur les marchés mondiaux des carburants, apaisant ainsi certaines des inquiétudes liées à l’offre qui ont récemment soutenu les cours du brut.

Cependant, des législateurs des deux partis aux États-Unis ont dénoncé le fait que l’accord conclu par Trump avec Poutine semble enfreindre la loi américaine interdisant les importations d’énergie russe jusqu’à ce que Moscou mette fin à son agression contre l’Ukraine.

“Les nouveaux approvisionnements en diesel en provenance de Russie et la régularité accrue des livraisons saoudiennes apportent un certain soulagement, mais le marché semble toujours plus préoccupé par le risque de nouvelles attaques contre des navires ou des oléoducs dans le Golfe que rassuré par ces barils supplémentaires”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef chez KCM Trade.

“Tant que nous n’aurons pas de signes plus clairs d’apaisement, la tendance la plus probable reste à la hausse”, a-t-il ajouté.

Les inquiétudes concernant la vulnérabilité des infrastructures énergétiques et des voies maritimes du Golfe sont restées au centre de l’attention après que les Houthis, alignés sur l’Iran, ont frappé l’aéroport international de Riyad ce week-end, tandis que des attaques contre des pétroliers ont été signalées près du détroit d’Ormuz.

Ces incidents menaçaient de compromettre la reprise de l’approvisionnement au Moyen-Orient observée en septembre et ont renforcé les craintes de nouvelles perturbations le long de l’une des voies de transit énergétiques les plus importantes au monde.

Les ministres des pays membres de l’OPEP et des pays non membres participants à la Déclaration de coopération ont indiqué que les coûts de transport maritime et d’assurance avaient atteint des niveaux sans précédent, dépassant un tiers de la valeur des marchandises, ce qui entrave la circulation efficace du pétrole brut et des produits pétroliers.

L’OPEP a révisé à la baisse ses prévisions de croissance de la demande de pétrole pour cette année, les ramenant à 400 000 barils par jour contre 1,4 million de bpd au début de l’année, conformément à l’évolution de la situation tout au long de l’année, a déclaré lundi Haitham Al Ghais, secrétaire général de l’organisation.