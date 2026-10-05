Le prix du pétrole recule en raison de la hausse des exportations de brut du Moyen-Orient et de la libération des réserves du G7

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des prix et de l'activité du marché jusqu'au règlement)

* Saudi Aramco réduit de manière inattendue les prix du brut pour l'Asie en novembre

* Les Houthis affirment avoir attaqué des sites de Saudi Aramco

* L'OPEP+ reporte la révision des quotas prévue pour 2027

par Nicole Jao

Les cours du pétrole ont perdu environ 2 dollars lundi après une hausse des exportations de brut en provenance du Moyen-Orient et l'engagement des pays du G7 à augmenter l'offre, même si les ventes ont été limitées par les craintes persistantes de perturbations liées à la guerre entre les États-Unis et l'Iran .

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont clôturé en baisse de 1,93 dollar, soit 1,89 %, à 100,32 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a perdu 1,68 dollar, soit 1,84 %, à 89,43 dollars.

Les exportations de brut du Moyen-Orient ont dépassé leurs niveaux d’avant-guerre pendant quatre des sept jours de la dernière semaine de septembre, selon les données d’expédition publiées lundi, malgré les attaques contre des navires transitant par le détroit d’Ormuz.

“Même si les pétroliers sont toujours exposés à des risques, on espère qu’au final, davantage de pétrole arrivera sur le marché”, a déclaré Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates.

Par ailleurs, les pays du G7 ont convenu vendredi de libérer 100 millions de barils de diesel et de brut provenant des réserves d’urgence et se sont engagés à s’abstenir de toute restriction à l’exportation d’énergie, suite aux pressions exercées par le président américain Donald Trump .

Cependant, l’analyste de Raymond James, Pavel Molchanov, a indiqué que le marché restait sceptique, car on ne savait pas clairement quelle part du pétrole promis dans le cadre du nouvel accord proviendrait des volumes restants de la libération d’urgence de 400 millions de barils coordonnée par l’Agence internationale de l’énergie (AIE) et annoncée en mars.

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a déclaré la semaine dernière que les membres avaient libéré environ les deux tiers des 400 millions de barils prévus par l’accord.

Le géant pétrolier britannique BP BP.L a réorienté ses raffineries afin de se concentrer sur la production de davantage de diesel, a déclaré lundi la directrice générale Meg O'Neill lors de la conférence Energy Intelligence à Londres.

CONTEXTE D'OFFRE TOUJOURS TENDU

“Une trêve au Moyen-Orient reste difficile à atteindre, et la reprise des hostilités entre l’Arabie saoudite et les Houthis soutenus par l’Iran garantira la poursuite des attaques contre les infrastructures énergétiques et les navires, maintenant ainsi la prime de risque géopolitique à un niveau élevé”, a déclaré Tamas Varga, analyste chez PVM Oil Associates.

Amin Nasser, directeur général de Saudi Aramco

2222.SE , a déclaré lors de la conférence Energy Intelligence qu’il s’attendait à ce que l’offre de pétrole brut et de carburants raffinés reste tendue et que la reconstitution des stocks mondiaux après les prélèvements d’urgence pourrait prendre deux ans.

Les stocks de pétrole brut de la Réserve stratégique de pétrole des États-Unis sont tombés à 283 millions de barils la semaine dernière, leur plus bas niveau depuis octobre 1982, selon les données publiées lundi par le ministère de l’Énergie.

Les combats entre l’Arabie saoudite et les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen ont continué d’alimenter les inquiétudes concernant la production du premier exportateur de la région.

Les forces gouvernementales yéménites ont attaqué lundi des positions houthistes dans le district de Dhubab, qui surplombe le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, ont indiqué deux sources militaires, au lendemain du lancement par le gouvernement internationalement reconnu d’une campagne visant à reprendre les territoires contrôlés par les Houthis.

L’OPEP+ a reporté une révision qui devait déterminer les quotas de production pétrolière de ses membres pour 2027, après que la guerre en Iran a perturbé les projets d’augmentation des capacités de production à travers le Moyen-Orient, plongeant dans l’incertitude les estimations du potentiel de production futur, ont déclaré deux sources proches du dossier.

Aramco, quant à elle, a de manière inattendue réduit ses prix du brut de novembre pour l'Asie, à leurs plus bas niveaux depuis six ans.