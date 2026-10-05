Sénat : la sénatrice LR Christine Lavarde désignée rapporteure générale du budget

La sénatrice LR Christine Lavarde au Palais du Luxembourg à Paris, le 1er octobre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

La sénatrice Les Républicains Christine Lavarde a été désignée rapporteure générale du budget au Sénat, après un vote interne au sein de son groupe, a-t-on appris lundi de sources parlementaires.

Âgée de 41 ans, la sénatrice des Hauts-de-Seine succède à son collègue de Meurthe-et-Moselle Jean-François Husson, en poste pendant six années à cette fonction cruciale lors des débats budgétaires à la chambre haute.

Proche de Bruno Retailleau, elle devient la seconde femme à occuper ce poste-clé dans l'organigramme du Sénat après la socialiste Nicole Bricq, éphémère détentrice de cette fonction en 2011-2012.

Elle sera chargée de coordonner l'examen du projet de loi de finances cet automne et sera la voix de la majorité sénatoriale, une alliance entre LR et les centristes, sur ce texte.

Ce poste, réservé au groupe LR, première force du Sénat, était convoité par le sénateur du Cantal Stéphane Sautarel. Mme Lavarde l'a emporté à 79 voix contre 38 lors d'un vote interne, selon une source LR.

Sa nomination officielle sera entérinée mercredi lors de la réunion constitutive de la commission des Finances, 10 jours après les élections sénatoriales.

Elle devrait former un binôme avec le socialiste Thierry Cozic, désigné de son côté par le groupe PS pour présider la commission des Finances, un poste réservé au premier groupe d'opposition. Il va succéder à son collègue Claude Raynal.