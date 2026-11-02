Le prix du pétrole recule de plus de 4 % dans l'espoir d'une avancée dans les négociations visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran

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* Le Brent a clôturé à son plus haut niveau depuis six mois à la fin du mois d'octobre

* Les responsables iraniens et qatariens entament leur troisième journée de pourparlers pour mettre fin à la guerre

* Les réserves énergétiques mondiales se sont amenuisées, selon le directeur général de l'ADNOC

(Mise à jour des cours)

par Alex Lawler

Le prix du pétrole a chuté de plus de 4 % lundi, les pourparlers entre les responsables iraniens et qatariens sur un accord visant à mettre fin à la guerre entre les États-Unis et l’Iran ayant fait naître l’espoir d’un apaisement des perturbations de l’approvisionnement au Moyen-Orient.

Les négociateurs iraniens ont quitté les pourparlers avec , menés avec des médiateurs qatariens dans le but de mettre fin à la guerre avec les États-Unis, et un projet de proposition circule actuellement, une réunion de suivi étant envisagée, a déclaré lundi un responsable au courant des discussions.

“Le nouveau mois a apporté avec lui de nouveaux espoirs d’une percée dans l’impasse iranienne”, a déclaré Tamas Varga, de la société de courtage pétrolier PVM.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont chuté de 4,79 dollars, soit 4,2 %, à 108,64 dollars le baril à 10 h 20 GMT, tandis que le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s’échangeait à 99,71 dollars, en baisse de 4,41 dollars, soit 4,2 %.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes d’une nouvelle escalade du conflit entre les États-Unis et l’Iran après les élections de mi-mandat américaines de mardi .

“Les espoirs persistants d’une forme quelconque de progrès diplomatique, combinés à l’absence de toute escalade militaire significative au cours du week-end, ont pour l’instant quelque peu apaisé la tension immédiate sur les prix”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche que l’objectif des pourparlers “en cours et qui progressent” était de poursuivre les consultations avec les médiateurs qatariens, ajoutant que Téhéran était prêt à recourir “tant à la défense qu’à la diplomatie”.

Ces pourparlers font suite à une récente recrudescence des attaques contre des pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz, bien que l’on observe également des signes d’augmentation des expéditions de la part de certains grands exportateurs.

En octobre, l’Arabie saoudite a augmenté ses exportations de brut par rapport à septembre, malgré les attaques menées par les Houthis yéménites, proches de l’Iran, contre ses infrastructures énergétiques, ont indiqué deux des trois sociétés de suivi des navires.

Le déclenchement de la guerre avec l’Iran fin février a épuisé les stocks de pétrole. Le monde a puisé près d’un milliard de barils de pétrole dans ses stocks depuis que la guerre a perturbé le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz, a déclaré le directeur général de la compagnie pétrolière publique d’Abou Dhabi ADNOC.

Le prix du pétrole pourrait encore augmenter, selon certains analystes. Goldman Sachs a revu à la hausse dimanche ses prévisions concernant le prix du pétrole en raison des risques élevés pesant sur l’offre et a indiqué que le Brent pourrait grimper à 140 dollars en 2027 si la production pétrolière du Golfe restait inférieure de 3,5 millions de barils par jour à sa moyenne de 2025.

“L’intensification des attaques contre les navires, les dommages causés aux infrastructures pétrolières et une prime de risque plus persistante restent les principaux facteurs susceptibles de déclencher une hausse”, a déclaré la banque dans un rapport.