Le prix du pétrole recule de 3 % et atteint son plus bas niveau depuis une semaine, les craintes d'une perturbation de l'approvisionnement s'atténuant

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* L'Arabie saoudite suspend les chargements à Yanbu et propose davantage de pétrole brut via Oman

* Deux stations de pompage situées le long de l'oléoduc est-ouest saoudien ont été endommagées lors d'une récente attaque, selon certaines sources

* Une attaque de drone ukrainien endommage une raffinerie de pétrole à Iaroslavl, en Russie, selon le gouverneur

(Mise à jour des cours)

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont reculé d’environ 3 % jeudi pour atteindre leur plus bas niveau depuis une semaine, prolongeant ainsi leur baisse, les informations faisant état de cargaisons supplémentaires de brut saoudien transitant par Oman ayant apaisé les craintes concernant l’offre, même si les prix sont restés supérieurs à 100 dollars le baril en raison des craintes d’une escalade du conflit au Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont perdu 3,11 dollars, soit 2,94 %, à 102,72 dollars le baril à 13 h 24 GMT, après avoir atteint leur plus bas niveau depuis le 10 septembre, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont reculé de 1,96 dollar, soit 1,91 %, à 100,47 dollars le baril, leur plus bas niveau depuis le 11 septembre. Les deux contrats ont perdu environ 3 dollars mercredi.

Le brut s'est éloigné de ses plus hauts hebdomadaires après que le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a laissé entrevoir une remise en service plus rapide de l’oléoduc est-ouest saoudien, tandis que les efforts de l’Arabie saoudite pour maintenir ses livraisons grâce à des chargements supplémentaires au large d’Oman ont apaisé les craintes concernant l’offre, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

L’Arabie saoudite propose davantage de cargaisons de brut aux raffineurs asiatiques via des transferts de navire à navire au large du port de Sohar, en Oman, ont indiqué des sources proches du dossier, ce qui contribue à compenser en partie les perturbations causées par les attaques contre l’oléoduc Est-Ouest menant à la mer Rouge.

Les cours du pétrole avaient atteint leur plus haut niveau depuis environ quatre mois en début de semaine après que des sources du secteur du transport maritime ont indiqué que les chargements de brut à Yanbu, le centre d’exportation saoudien de la mer Rouge, avaient été suspendus et que Riyad avait annulé certaines livraisons de cargaisons à des clients européens. Cette suspension faisait suite à des attaques contre l’oléoduc Est-Ouest, qui alimente Yanbu.

Selon les négociants, une fermeture prolongée de l’oléoduc pourrait priver le marché mondial de jusqu’à 4 % de son approvisionnement en pétrole . L’Arabie saoudite n’a pas précisé quand l’exploitation pourrait reprendre, mais Chris Wright a déclaré mardi à CNBC que le pétrole brut devrait recommencer à circuler dans l’oléoduc d’ici quelques jours.

LES RISQUES D'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Malgré la baisse des cours du pétrole jeudi, les inquiétudes concernant l’escalade du conflit au Moyen-Orient persistent.

Deux stations de pompage desservant l’oléoduc Est-Ouest ont été endommagées lors d’une attaque la semaine dernière, et le calendrier des réparations reste incertain, selon les évaluations de trois sources issues des secteurs pétrolier et de la sécurité.

La banque singapourienne DBS a déclaré que son scénario de base pour le quatrième trimestre table sur un apaisement des tensions entre les États-Unis et l’Iran, ce qui permettrait au Brent de se stabiliser dans une fourchette comprise entre 85 et 95 dollars le baril.

LE MARCHÉ DU DIESEL SOUS PRESSION

Si les perturbations de l’approvisionnement en brut restent la principale préoccupation du marché, le resserrement de l’offre de diesel est apparu comme une autre source de pression, les perturbations des infrastructures énergétiques au Moyen-Orient et en Russie limitant la disponibilité des carburants.

Les contrats à terme européens sur le gazole LGOc1 , qui servent de référence pour les prix du diesel, ont clôturé mardi à un niveau record. Les contrats à terme américains sur le diesel à très faible teneur en soufre HOc1 ont également clôturé à un niveau record.

« La pénurie de produits pourrait facilement devenir un problème plus grave que l'approvisionnement en pétrole brut lui-même à court terme, d'autant plus que les capacités de raffinage russes sont également limitées », a déclaré Tim Waterer.

Une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie dans la ville russe de Iaroslavl, provoquant un incendie qui a ensuite été maîtrisé, a déclaré jeudi le gouverneur régional Mikhaïl Evraïev.

Goldman Sachs a indiqué dans une note que les craintes liées à la pénurie de gazole et à la flambée des prix qui en a résulté avaient incité les raffineurs à privilégier la production de gazole au détriment de celle d’essence.