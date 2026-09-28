Le prix du pétrole progresse de 3 % alors que les négociations de paix entre les États-Unis et l'Iran sont dans l'impasse

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(Mises à jour avec les derniers prix)

* Trump rejette l'accord de paix proposé par l'Iran mais prévoit de nouvelles négociations cette semaine

* La coalition dirigée par l'Arabie saoudite au Yémen intercepte des missiles et des drones lancés par les Houthis

* Les exportations de pétrole brut du Moyen-Orient rebondissent en septembre grâce à la hausse des flux dans le détroit d'Ormuz

par Anushree Mukherjee

Les cours du pétrole ont progressé d'environ 3 % lundi après que le président américain Donald Trump a rejeté un accord de paix proposé par l'Iran pour résoudre leur conflit et rouvrir le détroit d'Ormuz.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont gagné 2,98 dollars, soit 2,86 %, à 107,30 dollars le baril à 12 h 06 GMT, après avoir atteint plus tôt dans la séance leur plus haut niveau depuis le 15 septembre. Le brut américain West Texas Intermediate CLc1 s’établissait à 95,22 dollars le baril, en hausse de 2,81 dollars, soit 3,04 %.

« Les cours du pétrole semblent avoir bondi après le rejet par le président Trump de la proposition de paix iranienne », a déclaré Hamad Hussain, économiste senior spécialisé dans le climat et les matières premières chez Capital Economics.

L’Iran a annoncé une proposition de paix la semaine dernière lors de l’Assemblée générale des Nations unies à New York, précisant qu’elle avait été transmise aux Américains par l’intermédiaire de médiateurs qatariens. M. Trump a déclaré samedi qu’il rejetait ce plan, mais a indiqué dimanche à Axios lors d’un entretien téléphonique qu’il s’attendait à ce que les négociateurs américains entament de nouvelles discussions cette semaine.

« Si l’augmentation des flux transitant par le détroit d’Ormuz atténue en partie la pression à la hausse sur les prix, la situation dans son ensemble reste marquée par un déficit sur le marché pétrolier », a déclaré M. Hussain.

La coalition dirigée par l’Arabie saoudite au Yémen a déclaré samedi matin avoir intercepté deux missiles balistiques et deux drones lancés par les Houthis, soutenus par l’Iran, en direction du royaume.

Par ailleurs, les exportations de pétrole brut des principaux producteurs du Moyen-Orient ont rebondi en septembre pour atteindre 12,8 millions de barils par jour, leur plus haut niveau depuis le début de la guerre en février, selon les données préliminaires publiées lundi par Kpler, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ayant accru leurs exportations.

Cette remontée fait suite à une reprise des expéditions via le détroit d’Ormuz, qui devaient atteindre environ 7,4 millions de barils par jour ce mois-ci, selon ces données, l’Arabie saoudite ayant réorienté ses exportations du port de Yanbu, sur la mer Rouge, vers son port oriental de Ras Tanura, à la suite d’attaques ayant endommagé son oléoduc Est-Ouest.

Le Brent a légèrement progressé de 0,4 % la semaine dernière, mais le WTI a perdu plus de 7 % en raison des craintes que les États-Unis n’interdisent les exportations de diesel afin de faire baisser les prix record, ce qui pourrait freiner la production de raffinage américaine.

La prime du gazole européen à faible teneur en soufre par rapport aux contrats à terme sur le Brent a atteint un niveau record d’environ 95 dollars le baril la semaine dernière, après que Donald Trump a déclaré soutenir l’idée d’une interdiction d’exportation de diesel afin de faire baisser les prix, qui ont atteint des sommets historiques en raison d’une pénurie mondiale d’approvisionnement.

Goldman Sachs a indiqué que, bien que l’Europe et surtout l’Amérique latine, notamment le Brésil et le Mexique, soient les principales destinations des exportations américaines de diesel, un resserrement de l’offre de diesel se répercuterait probablement rapidement sur le reste du monde, y compris l’Asie, à mesure que l’Amérique latine et l’Europe commenceraient à puiser davantage dans les stocks de diesel restants de pays tels que l’Inde.

« Nous estimons que chaque semaine d’interdiction des exportations américaines de diesel ferait grimper les prix de gros du diesel en Europe (gazole ARA) de 3 dollars le baril, soit un peu moins de 2 % », a ajouté la banque.

Par ailleurs, l’armée ukrainienne a frappé des installations pétrolières russes dans la région de Krasnodar, a déclaré lundi le président Volodimir Zelensky.