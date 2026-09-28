Frappes russes sur Kiev : le Premier ministre de l'Ukraine suggère aux plus vulnérables de quitter les grandes villes avant l'hiver

La Russie a intensifié ses attaques contre Kiev ces dernières semaines, utilisant jour et nuit des drones à réaction que la défense ukrainienne peine à intercepter.

Sergiy Koretsky, à Kiev, le 18 août 2026 ( AFP / ROMAN PILIPEY )

Face aux frappes sans répit de la Russie sur les infrastructures civiles et énergétiques de l'Ukraine, le Premier ministre ukrainien Serguiï Koretsky a invité les personnes vulnérables à se reloger hors des grandes villes avant l'arrivée de l'hiver, afin d'éviter de surcharger les services de secours en cas d'attaques russes. L'hiver précédent, des bombardements russes systématiques contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes ont privé une partie du pays d'électricité et de chauffage, alors que les températures étaient par moments descendues jusqu'à -20°C.

"Il y a des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Pourquoi ne pas prendre soin spécifiquement de ces personnes grâce à leurs proches ou aux services sociaux de la ville ?" , a-t-il déclaré dans une interview à la chaîne ukrainienne TSN, ajoutant : "Vous pouvez le faire à l'avance, avant l'hiver." M. Koretsky a toutefois souligné qu'il n'appelait pas les habitants "à partir", une décision qu'il qualifie de "mesure extrême".

Alors que les températures baissent, l'AFP a observé des commerçants de Kiev tester leurs générateurs en prévision de l'hiver. Certains habitants de la capitale ont également confié envisager de quitter la ville.

L'Académie des sciences de Kiev frappée par un drone

Depuis le début de l'été, de nombreuses infrastructures civiles, logistiques et commerciales sont dans le collimateur de Moscou, que le président Volodymyr Zelensky accuse de chercher à paralyser l'économie de l'Ukraine, qui a elle-même fait monter en puissance ses frappes à longue portée en Russie. Ce lundi 28 septembre, une frappe de drone russe a dévasté l'Académie des sciences, située en plein coeur de Kiev.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent des personnes se penchant hors des fenêtres pour respirer, alors qu'une épaisse fumée noire et des flammes enveloppent une partie de ce bâtiment historique. Le site se trouve en plein centre de Kiev, dans un quartier d'ordinaire mieux protégé des drones russes, à proximité d'ambassades et de bâtiments gouvernementaux.

Ces derniers mois, la Russie a déployé de nouveaux drones à réaction, dotés selon des experts de moteurs chinois, plus rapides et plus difficiles à intercepter que les modèles traditionnels. Kiev affirme développer des moyens de les contrer.