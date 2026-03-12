 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 15:30

Le prix du pétrole Brent a de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement et que l'Iran a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la région.

Il avance de 8,84% à 100,11 dollars le baril vers 15h25 GMT, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 9,21% à 95,29 dollars

Le Brent avait déjà atteint ce prix plus tôt dans la journée, avant de repasser en dessous.

Mojtaba Khamenei a déclaré dans son premier message public en tant que nouveau guide suprême iranien, lu jeudi à la télévision d'Etat, que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
3,21 USD NYMEX 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
Pétrole Brent
99,96 USD Ice Europ +6,76%
Pétrole WTI
95,28 USD Ice Europ +7,19%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank