Le prix du pétrole brent repasse au-dessus des $100 le baril

Le prix du pétrole Brent a de nouveau dépassé jeudi la barre symbolique des 100 dollars le baril, alors que le conflit au Moyen-Orient ne montre aucun signe d'apaisement et que l'Iran a une nouvelle fois frappé des pétroliers dans la région.

Il avance de 8,84% à 100,11 dollars le baril vers 15h25 GMT, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 prend 9,21% à 95,29 dollars

Le Brent avait déjà atteint ce prix plus tôt dans la journée, avant de repasser en dessous.

Mojtaba Khamenei a déclaré dans son premier message public en tant que nouveau guide suprême iranien, lu jeudi à la télévision d'Etat, que le détroit d'Ormuz devait rester fermé pour faire pression sur les Etats-Unis et Israël.

