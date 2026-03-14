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Ukraine: au moins six morts dans une attaque russe "massive"
information fournie par AFP 14/03/2026 à 20:21

Les vitres d'un immeuble d'habitation soufflées après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Les vitres d'un immeuble d'habitation soufflées après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Au moins six personnes ont été tuées et des dizaines ont été blessées dans des frappes russes "massives" sur plusieurs régions d'Ukraine, notamment celle de la capitale Kiev où des infrastructures énergétiques ont été ciblées, ont annoncé samedi les autorités.

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Le gouverneur de la région de Kiev, Mykola Kalachnyk, a indiqué samedi soir que cinq personnes y avaient été tuées et que quatre blessés se trouvaient dans un état critique après les frappes qui ont visé "immeubles d'habitation, établissements d'enseignement, entreprises et infrastructures vitales".

Il a fait état d'"environ 30 sites frappés".

Selon le président Volodymyr Zelensky, "l'attaque massive" a visé également les régions de Soumy (nord), Kharkiv (nord-est), Dnipro (centre), et Mykolaïv (sud).

"La cible principale des Russes était les infrastructures énergétiques de la région de Kiev, mais malheureusement, des immeubles d'habitation, des écoles et des commerces civils ont également été touchés de plein fouet et endommagés", a-t-il indiqué.

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Un pompier sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Selon l'armée de l'air ukrainienne, 430 drones et 68 missiles ont été tirés par la Russie lors de cette attaque, dont respectivement 402 et 58 ont été interceptés.

Une autre frappe, dans l'après-midi, a fait un mort et 18 blessés dont deux enfants près de la ville de Zaporijjia (sud-est), a indiqué l'administration locale.

"Chaque nuit de frappes russes de ce type rappelle à tous nos partenaires que les défenses antiaériennes et leurs missiles constituent en réalité une nécessité quotidienne", a plaidé M. Zelensky.

Depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, l'Ukraine s'inquiète de voir les moyens de défense antiaérienne occidentaux être redirigés vers cette région.

Des pompiers sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

Des pompiers sur les lieux d'un incendie après une attaque de missile et de drone dans la localité ukrainienne de Brovary, près de Kiev, le 14 mars 2026 ( AFP / Genya SAVILOV )

En visite en France vendredi où il a été reçu par le président Emmanuel Macron, M. Zelensky s'était également inquiété que la levée temporaire des sanctions américaines contre le pétrole russe apporte à Moscou de nouvelles rentrées d'argent pour financer son effort de guerre.

Les Etats-Unis ont proposé de nouveaux pourparlers sous leur médiation la semaine prochaine entre Russes et Ukrainiens pour tenter de trouver une issue au conflit. Les précédents cycles de négociations n'avaient pas abouti à des progrès tangibles, buttant sur la question des territoires dont Moscou exige d'avoir le contrôle.

Guerre en Ukraine
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