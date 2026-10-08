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Le prix du pétrole bondit de 5 %, puis réduit ses gains après que Donald Trump a déclaré qu’il n’y aurait pas d’attaque contre l’Iran ce mois-ci
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 19:11

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour du dernier cours, modification de la signature et de la date de publication; précédemment: LONDRES)

* Les États-Unis mènent des discussions fructueuses avec l'Iran, selon Trump

* Des pétroliers ont subi de violentes attaques dans le détroit d'Ormuz la semaine dernière

* La Syrie envisage de soutenir la campagne saoudienne contre les Houthis, selon des sources

* Shell, Chevron et BP réduisent leur production dans le golfe du Mexique

par Arathy Somasekhar

Les cours du pétrole ont bondi de plus de 5 % jeudi, avant de réduire leurs gains après que le président Donald Trump a déclaré que les États-Unis ne lanceraient pas d'attaque contre l'Iran avant les élections législatives de mi-mandat en novembre.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 gagnaient 3,48 dollars, soit 3,5 %, à 103,73 dollars le baril à 12h41 (heure de l'Est) (16h41 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de 2,69 dollars, soit 3,1 %, à 91 dollars. À leurs plus hauts de la séance, les deux contrats affichaient une hausse de plus de 5 dollars le baril, le Brent atteignant son plus haut niveau depuis le 29 septembre en raison des craintes liées à d’éventuelles frappes américaines imminentes contre l’Iran et à une perte de production dans le golfe du Mexique aux États-Unis due à l’ouragan Isaias.

Puis, Donald Trump a déclaré que Washington menait des discussions fructueuses avec l’Iran. L’agence de presse Tasnim a rapporté que le ministre des Affaires étrangères Abbas Araqchi avait indiqué que Téhéran examinait la réponse américaine à sa proposition, selon laquelle le détroit d’Ormuz pourrait être rouvert dans un délai de sept jours, et qu’il pourrait y répondre d’ici quelques jours.

La Syrie envisageait de fournir une aide militaire à son allié clé, l’Arabie saoudite, dans le cadre de son conflit avec les Houthis soutenus par l’Iran au Yémen, ont déclaré un responsable américain et un responsable militaire syrien informés de la question. Parmi les options envisagées figurent une aide défensive ou le déploiement de forces à des fins offensives pour venir en aide aux troupes yéménites soutenues par l’Arabie saoudite, ont précisé ces sources.

LES PERTURBATIONS D'APPROVISIONNEMENT PERSISTENT

Mercredi, les cours du pétrole ont clôturé en baisse après que l’Agence internationale de l’énergie a accepté d’accélérer la libération des réserves pétrolières et de donner la priorité à l’approvisionnement en diesel, alors que les gouvernements s’efforcent de faire face aux prix record des carburants et aux perturbations de l’approvisionnement liées à la guerre .

“Les détails supplémentaires concernant la libération de 100 millions de barils des réserves stratégiques de pétrole (SPR) proposée par le G7 ont déçu le marché, car ces barils semblent provenir de la libération de 400 millions de barils annoncée précédemment, qui n’a pas encore été entièrement commercialisée”, a ajouté Staunovo.

Les menaces pesant sur le transport maritime de pétrole dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz, qui acheminaient avant la guerre environ 20 % du pétrole et des carburants mondiaux, se sont intensifiées en octobre alors que le conflit avec l’Iran entre dans son huitième mois, ce qui a fait grimper les prix.

Les attaques contre les pétroliers traversant le détroit la semaine dernière ont atteint leur plus haut niveau depuis le début de la guerre, alors que les producteurs du Golfe augmentaient leurs exportations.

“La fréquence des attaques iraniennes contre les navires est désormais à son plus haut niveau depuis le début de la guerre, et devrait encore s’intensifier”, a déclaré Saul Kavonic, responsable du secteur de l’énergie chez MST Marquee.

“Les flux de produits restreints, les coûts logistiques exorbitants et la forte probabilité d’une escalade iranienne maintiennent les prix à un niveau élevé.”

L’OURAGAN ISAIAS

Un ouragan se dirigeant vers les zones de production offshore américaines a également contribué à la hausse des prix, contraignant les entreprises à fermer leurs plateformes dans le plus grand pays producteur de pétrole au monde.

Mercredi, Shell SHEL.L et Chevron CVX.N ont annoncé qu’elles réduisaient leurs opérations offshore dans le golfe du Mexique à l’approche de l’ouragan Isaias. BP BP.L a indiqué avoir évacué tout le personnel des plateformes Na Kika et Thunder Horse et interrompu la production sur ces deux sites.

Au total, les producteurs de pétrole et de gaz américains du golfe du Mexique avaient suspendu environ 25,08 % de leur production actuelle de pétrole et 16,37 % de leur production actuelle de gaz naturel mercredi en raison de la tempête, selon la Marine Minerals Administration.

Les données sur les stocks aux États-Unis, qui sont également le plus grand consommateur mondial de pétrole, ont soutenu les prix, les stocks de brut ayant baissé plus fortement que prévu, tandis que ceux de diesel ont légèrement diminué.

EIA/S

Environnement

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CHEVRON
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Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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SHELL
3 775,500 GBX LSE +3,50%
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