Le prix du pétrole augmente après l'annonce d'une frappe américaine sur l'île de Qeshm, en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Noel John

Les cours du pétrole ont progressé mardi en début de séance en Asie, après l'annonce d'une frappe américaine contre l'île de Qeshm, en Iran, ce qui a ravivé les craintes d'une escalade du conflit qui dure depuis huit mois et d'une perturbation prolongée de l'approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 48 cents, soit 0,5%, à 105,25 dollars le baril à 01h04 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a gagné 47 cents, soit 0,5%, à 96,93 dollars le baril.

Lundi, les contrats à terme sur le Brent avaient clôturé en baisse de 8,66 dollars, soit 7,63%, à 104,77 dollars le baril.

Les États-Unis ont frappé l’île iranienne de Qeshm , a rapporté le Wall Street Journal, citant des responsables américains. Certains de ces responsables ont qualifié ces attaques de “défensives”, visant à empêcher l’Iran d’avoir la liberté d’attaquer des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

“Cette information a réintroduit une certaine prime de risque dans le prix du pétrole. Alors que les marchés commençaient tout juste à anticiper une voie plus diplomatique, ce rappel de l’activité militaire en cours a inversé la tendance”, a déclaré Tim Waterer, analyste en chef des marchés chez KCM Trade.

Dans le même temps, Téhéran a déclaré lundi que les contacts entre l’Iran et les États-Unis visant à mettre fin à leur conflit se poursuivaient , après que plusieurs jours de pourparlers entre l’Iran et des médiateurs qatariens se sont soldés par des propositions modifiées, mais sans avancée décisive.

Lundi, Donald Trump a semé le doute quant à sa volonté de mettre à exécution sa menace de reprendre les frappes militaires contre l’Iran et a déclaré qu’un accord avec Téhéran pourrait voir le jour .

Le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a débuté fin février, a fortement réduit le trafic dans le détroit d’Ormuz, par lequel transitait auparavant environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole brut et en gaz naturel.

La guerre avec l’Iran est l’une des principales causes de la hausse des prix de l’essence qui pèse sur les électeurs, et Trump subit des pressions pour mettre fin au conflit.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, en raison des craintes que le conflit au Moyen-Orient ne s’intensifie à nouveau après les élections de mi-mandat américaines de mardi.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a déclaré que le Guide suprême, l’ayatollah Mojtaba Khamenei, avait accordé au gouvernement certains pleins pouvoirs pour mener des négociations de paix.

Par ailleurs, les États-Unis réuniront des délégations ukrainiennes et russes à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre afin de discuter de la fin de la guerre menée par Moscou contre l’Ukraine , des accords de sécurité d’après-guerre et de la désescalade.