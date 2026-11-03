Le prix du pétrole augmente alors que l'Iran estime qu'un accord de paix est encore lointain et que les États-Unis frappent Qeshm

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* Une frappe américaine sur l'île iranienne de Qeshm ravive les craintes concernant l'approvisionnement

* L'Iran et les États-Unis sont loin d'un accord pour mettre fin à la guerre, selon un responsable iranien

* Les bureaux de vote ouvrent mardi pour les élections de mi-mandat aux États-Unis

(Mise à jour des cours, ajout de détails sur les négociations, les élections de mi-mandat aux États-Unis et les commentaires d'analystes, modification du lieu de publication en LONDRES)

par Ahmad Ghaddar

Les cours du pétrole ont rebondi mardi après une forte chute lors de la séance précédente, alors qu'un responsable iranien a déclaré que Téhéran et Washington restaient loin d'un accord pour mettre fin à la guerre et que les États-Unis avaient frappé l'île iranienne de Qeshm.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,36 dollar, soit 1,3 %, à 106,13 dollars le baril à 10 h 43 GMT, tandis que le West Texas Intermediate américain CLc1 a gagné 1,45 dollar, soit 1,5 %, à 97,91 dollars.

Ces deux indices de référence avaient chuté de plus de 7 % lundi, alors que les pourparlers entre les responsables iraniens et qataris avaient ravivé l’espoir d’une fin à la guerre américano-israélienne contre l’Iran .

Un responsable américain a déclaré lundi que les États-Unis avaient frappé l’île iranienne de Qeshm. Certains responsables ont qualifié ces frappes de défensives, visant à empêcher l’Iran d’attaquer des navires commerciaux dans le détroit d’Ormuz.

Mardi, un haut responsable iranien a déclaré à Reuters que les deux parties étaient loin de parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre, et que Téhéran n'accepterait pas les "exigences excessives" de Washington.

Le président du Parlement iranien, Mohammad Bagher Qalibaf, a déclaré que Téhéran avait apporté à Washington une "réponse ferme et rationnelle", ajoutant que "la balle était désormais dans le camp des États-Unis", selon les médias d'État.

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères du Qatar a déclaré mardi que les États-Unis et l’Iran restaient engagés dans les efforts de médiation et examinaient des propositions visant à aplanir leurs divergences. Les discussions avec les deux parties avaient montré des progrès et les efforts pour réduire les divergences restantes se poursuivaient, a ajouté le porte-parole.

"Malgré ces signaux positifs, il est probablement trop tôt pour considérer que les risques d’escalade sont écartés", a déclaré ING dans une note publiée mardi. "Ce qui est clair, en revanche, c’est que des signes forts de progrès dans les négociations de paix entraîneraient une nouvelle baisse des cours."

Les bureaux de vote ont ouvert mardi à travers les États-Unis à l’occasion des élections de mi-mandat, qui feront office de référendum sur les deux premières années de Donald Trump depuis son retour en fonction, la frustration des électeurs face à la guerre avec l’Iran et la hausse des prix du carburant qui en résulte s’imposant comme un enjeu majeur.

Le Brent a clôturé le mois d’octobre à son plus haut niveau depuis six mois, sur fond de craintes que le conflit ne s’intensifie à nouveau après les élections de mi-mandat américaines.

Par ailleurs, une attaque de drone ukrainien a endommagé une raffinerie de pétrole dans la ville russe de Iaroslavl, a déclaré mardi le gouverneur Mikhaïl Evrayev.

La Russie a lancé une frappe massive pendant la nuit contre des installations énergétiques ukrainiennes dans les régions de Vinnytsia, Dnipropetrovsk et Kharkiv, a indiqué l'agence de presse Interfax, citant le ministère de la Défense.

Par ailleurs, les États-Unis réuniront des délégations ukrainiennes et russes à Abou Dhabi les 10 et 11 novembre afin de discuter de la fin de la guerre , des accords de sécurité d'après-guerre et des efforts de désescalade.