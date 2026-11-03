L'opérateur télécom britannique Virgin Media O2 va supprimer des milliers d'emplois

( AFP / TOLGA AKMEN )

L'opérateur britannique de télécommunications Virgin Media O2, lourdement endetté, a indiqué mardi supprimer "des milliers" d'emplois au cours des deux prochaines années, dans le cadre d'un programme de réduction de coûts, en parallèle d'un recours accru à l'intelligence artificielle.

Dans un communiqué, l'entreprise a dit prévoir des économies d'approximativement 300 millions de livres (360 millions d'euros) grâce à "une réduction de la taille des effectifs" dans le cadre d'un plan plus large destiné à réduire ses coûts d'environ 800 millions de livres par an d'ici 2029.

L'opérateur, qui emploie 16.000 personnes, n'a pas donné le nombre exact de postes supprimés, précisant à l'AFP qu'il se situerait "dans les milliers".

Ces réductions d'emplois découleront en majorité d'une restructuration au siège, en particulier sur les postes de direction plutôt que des fonctions en contact direct avec la clientèle, a affirmé Virgin Media O2.

Ces mesures se feront "parallèlement à un recours accru à l'IA et aux outils numériques pour soutenir une prise de décision et une exécution plus rapides", a souligné le groupe dans le même communiqué.

L'entreprise a ajouté lancer un agent vocal utilisant l'IA pour traiter les appels liés aux pannes de haut débit.

Son PDG Lutz Schüler a dit s'être résolu à "des décisions difficiles", "étant donné les conditions de marché auxquelles nous sommes confrontés, le contexte réglementaire dans la fibre et les changements technologiques qui bouleversent tous les secteurs de l'économie".

Le groupe a annoncé suspendre la modernisation de son réseau fibre, à l'exception de ses engagements pré-existants.

L'opérateur espagnol Telefonica et le groupe américain Liberty Global ont fusionné leurs entités britanniques O2 et Virgin Media en 2021.