Le prix du pétrole atteint son plus haut niveau depuis un mois alors que les attaques entre les États-Unis et l'Iran aggravent les perturbations de l'approvisionnement

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* Trump a renoncé à la taxe de sécurité prévue pour le détroit d'Ormuz, privilégiant à la place des accords d'investissement dans le Golfe

* Les marges de raffinage du diesel, déjà à des niveaux records, se sont encore creusées après que les attaques ukrainiennes ont freiné les exportations de carburant russe

* Selon les estimations des analystes, les entreprises américaines auraient prélevé 2,7 millions de barils de brut de leurs stocks la semaine dernière

(Ajout des derniers cours) par Scott DiSavino

Les cours du pétrole ont légèrement progressé mardi pour atteindre leur plus haut niveau depuis un mois, après que les États-Unis ont réimposé un blocus naval à l’Iran, et alors que la reprise des tensions entre Washington et Téhéran a ravivé les inquiétudes concernant les flux énergétiques transitant par le détroit d’Ormuz.

Avant la guerre avec l'Iran, environ 20 % des approvisionnements mondiaux en pétrole transitaient par ce détroit.

La hausse des prix a été freinée par la crainte que l'augmentation des coûts de l'énergie ne stimule l'inflation, ne freine la croissance économique mondiale et, à terme, ne réduise la demande de pétrole.

Les contrats à terme sur le Brent LCOc1 ont progressé de 1,24 dollar, soit 1,5 %, pour s'établir à 84,54 dollars le baril à 13 h 21 (heure de New York)(17h21 GMT). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) CLc1 a progressé de 88 cents, soit 1,1 %, à 79,02 dollars. Pour la deuxième séance consécutive, le Brent était en passe d’enregistrer sa plus forte clôture depuis le 12 juin et le WTI, sa plus forte clôture depuis le 15 juin.

Le Brent se trouvait également en zone de surachat technique pour la deuxième séance consécutive.

“ La reprise des attaques entre les États-Unis et l’Iran s’accélère cette semaine et devrait se poursuivre compte tenu des nouveaux bombardements américains menés cette nuit, qui ont suivi le rétablissement du blocus américain du détroit d’Ormuz ”, ont indiqué dans une note les analystes du cabinet de conseil en énergie Ritterbusch and Associates.

Le président américain Donald Trump est revenu sur sa proposition d’imposer une redevance de 20 % pour la protection du détroit d’Ormuz dans le cadre du conflit avec l’Iran, affirmant qu’il chercherait plutôt à conclure des accords d’investissement avec les États du Golfe.

Les forces américaines avaient mené plusieurs vagues d’attaques pour la troisième nuit consécutive après que Téhéran eut annoncé la fermeture du détroit. Lundi, Trump avait rétabli un blocus sur le trafic maritime iranien et proposé cette redevance.

Quelques heures avant l’entrée en vigueur de cette redevance, Trump a déclaré que le détroit était ouvert à tout trafic maritime, à l’exception de celui de l’Iran. Suite à cette déclaration, les contrats à terme sur le pétrole brut américain sont brièvement passés en territoire négatif mardi matin. Les prix se sont redressés après l’annonce qu’un membre d’équipage indien avait été tué et que huit autres avaient été blessés lorsque des missiles de croisière iraniens ont frappé deux pétroliers émiratis .

Ces attaques ont ravivé les doutes quant à la capacité du protocole d’accord signé le mois dernier à mettre définitivement fin à la guerre qui a perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et attisé les craintes inflationnistes.

Début juillet, alors qu’il semblait que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran tiendrait, les contrats à terme sur le Brent et le WTI s’échangeaient à des niveaux proches de ceux observés avant que les États-Unis et Israël ne commencent à bombarder l’Iran le 28 février.

INFLATION ET INQUIÉTUDES LIÉES AU GAZOLE

Les données ont montré que l’inflation à la consommation aux États-Unis a ralenti plus que prévu en juin, grâce au recul des prix de l’énergie, mais les marchés financiers s’attendent toujours à une hausse des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale. Des taux plus élevés peuvent ralentir la croissance économique et la demande de pétrole.

Le président de la Fed, Kevin Warsh , s'est engagé mardi à “ faire son travail ” s'il était mis au défi par Donald Trump, qui a déclaré vouloir que la Fed abaisse ses taux d'intérêt et stimule la croissance économique.

L'armée ukrainienne a déclaré avoir frappé dans la nuit deux raffineries de pétrole russes situées dans les régions du Bachkortostan et de Krasnodar. Les attaques ukrainiennes contre les infrastructures énergétiques russes ont conduit Moscou à réduire ses exportations de diesel, ce qui a fait grimper les prix du diesel dans le monde entier.

Aux États-Unis, les contrats à terme sur le diesel HOc1 ont progressé d’environ 20 % depuis le début du mois de juillet, contre une hausse d’environ 14 % pour le brut américain. Cela a propulsé les marges de craquage “ 3-2-1 ” CL321-1=R et diesel

HOc1-CLc1 , qui mesurent les marges bénéficiaires du raffinage, à des niveaux records, selon les données de LSEG.

STOCKS DE PÉTROLE AUX ÉTATS-UNIS

Le marché pétrolier attendait mardi les rapports hebdomadaires sur les stocks de l’American Petroleum Institute (API), un groupe professionnel, et mercredi ceux de l’Agence américaine d’information sur l’énergie (EIA).

Les analystes estimaient que les entreprises énergétiques avaient prélevé 2,7 millions de barils de brut de leurs stocks au cours de la semaine s'achevant le 10 juillet.

Si ces chiffres s’avèrent exacts, ce serait la 13e fois en 14 semaines que les entreprises du secteur de l’énergie prélèvent du brut de leurs stocks. À titre de comparaison, on avait enregistré une baisse de 3,9 millions de barils au cours de la même semaine l’année dernière et une baisse moyenne de 1,5 million de barils au cours des cinq dernières années (de 2021 à 2025). EIA/S API/S ENERGYUSA ENERGYAPI