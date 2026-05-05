Le prix du brut américain recule de 1 % alors que les opérateurs évaluent les risques liés à l'offre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les contrats à terme sur le brut américain ont reculé de 1 % mardi en début de séance en Asie, le marché évaluant l'impact des attaques iraniennes contre des navires dans le détroit d'Ormuz , ainsi que d'un incendie survenu dans un port pétrolier des Émirats arabes unis.

Le West Texas Intermediate américain CLc1 s'établissait à 105,36 dollars le baril, en baisse de 1,06 dollar, soit 1 %, à 22h03 GMT, après avoir progressé de plus de 4 % lors de la séance précédente.