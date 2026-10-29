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Le prix de l'OPA sur North Atlantic Energies dopé à 75 EUR
information fournie par Zonebourse 29/10/2026 à 10:05

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North Atlantic France a pris la décision de relever le prix de son OPA sur North Atlantic Energies (ex-Esso) à 75 EUR par action.

North Atlantic France avait racheté la société en novembre 2025 à 26,19 EUR par action et avait proposé de désintéresser les minoritaires à 28,93 EUR par action. Le groupe avait précisé le 8 juin 2026 qu'elle ne solliciterait pas la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire dans le cadre de l'offre, ce qu'il réaffirme. "Le rehaussement du prix de l'offre intervient à la suite d'échanges approfondis avec le cabinet Ledouble SAS, expert indépendant", indique l'initiateur, qui avait dû faire face à la fronde des actionnaires existants à cause d'un prix jugé nettement trop bas.

Le conseil d'administration de North Atlantic Energies émettra, après avoir pris connaissance du rapport du cabinet Ledouble et sur proposition du comité ad hoc, un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

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