Le prix de l'IPO de SBIFM fixé au plus haut, selon Amundi

A la suite de l'annonce du 8 juillet concernant l'introduction en Bourse (IPO) de SBI Funds Management Limited (SBIFM), Amundi annonce que le prospectus définitif de SBIFM a été déposé le 16 juillet et que le prix définitif de l'opération a été fixé à 574 INR par action, au plus haut de la fourchette.

Un total de 203 709 239 actions de SBIFM, représentant 10% du capital de la société, aura été cédé à l'issue de l'IPO et d'un placement privé pré-IPO, dont 75 374 842 actions par Amundi (3,7% du capital) et 128 334 397 actions par son partenaire State Bank of India (6,3% du capital).

Pour Amundi, la cession de titres dans le cadre de cette opération devrait générer une plus-value, nette d'impôts et de coûts de transaction, d'environ 300 MEUR, qui sera comptabilisée au 3e trimestre. La cotation des actions sur les marchés boursiers indiens débutera le 21 juillet.