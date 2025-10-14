Le principal investisseur de Novavax réclame sa vente en raison du faible déploiement de son vaccin contre la COVID-19 ; l'action monte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 octobre - ** L'action du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O augmente de 2,3 % à 8,83 $

** Shah Capital, le deuxième actionnaire de NVAX, estime que Novavax devrait être vendue à une société pharmaceutique plus importante

** Dans une lettre transmise à Reuters, Shah Capital déclare que le déploiement du vaccin de Novavax contre la COVID-19 a déçu pour la troisième année consécutive

** Nuvaxovid, le vaccin COVID à base de protéines de NVAX, n'a pris que 2% de part de marché la saison dernière - Shah Capital

** Novavax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Shah considère Sanofi, Merck, GSK, AstraZeneca comme des acheteurs potentiels, mais n'a pas été en contact avec eux

** Novavax a actuellement une valorisation boursière d'environ 1,35 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de ~7% depuis le début de l'année