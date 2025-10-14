 Aller au contenu principal
Le principal investisseur de Novavax réclame sa vente en raison du faible déploiement de son vaccin contre la COVID-19 ; l'action monte
information fournie par Reuters 14/10/2025 à 16:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

14 octobre - ** L'action du fabricant de vaccins Novavax

NVAX.O augmente de 2,3 % à 8,83 $

** Shah Capital, le deuxième actionnaire de NVAX, estime que Novavax devrait être vendue à une société pharmaceutique plus importante

** Dans une lettre transmise à Reuters, Shah Capital déclare que le déploiement du vaccin de Novavax contre la COVID-19 a déçu pour la troisième année consécutive

** Nuvaxovid, le vaccin COVID à base de protéines de NVAX, n'a pris que 2% de part de marché la saison dernière - Shah Capital

** Novavax n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** Shah considère Sanofi, Merck, GSK, AstraZeneca comme des acheteurs potentiels, mais n'a pas été en contact avec eux

** Novavax a actuellement une valorisation boursière d'environ 1,35 milliard de dollars, selon les données du LSEG

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de ~7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

MERCK
84,130 USD NYSE -0,66%
MODERNA
27,7200 USD NASDAQ +5,60%
NOVAVAX
8,9100 USD NASDAQ +0,22%
PFIZER
24,400 USD NYSE -0,51%
SANOFI
84,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

