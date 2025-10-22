Le prêteur à risque PrimaLend Capital Partners se place sous la protection de la loi sur les faillites

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prêteur à risque PrimaLend Capital Partners s'est placé mercredi sous la protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites, signe supplémentaire que les consommateurs américains à faibles revenus sont sous pression.

Les documents déposés par la société auprès d'un tribunal du Texas indiquent que son actif et son passif s'élèvent à moins de 500 millions de dollars.

PrimaLend fournit des financements aux prêteurs à la consommation et aux prêteurs spécialisés par le biais de facilités de crédit basées sur l'actif. Elle dessert également le marché du financement automobile "buy-here-pay-here", où les concessionnaires vendent et financent directement des véhicules pour des clients dont le crédit est faible ou limité.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Bloomberg News a fait état de cette faillite plus tôt dans la journée.

Les prêteurs à risque accordent des prêts à des emprunteurs dont les antécédents en matière de crédit sont plus faibles ou dont le score est plus bas, généralement à des taux d'intérêt plus élevés pour compenser le risque accru de défaut de paiement.

Le mois dernier, Bloomberg News a rapporté que les créanciers de PrimaLend envisageaient de pousser l'entreprise à la faillite après des mois d'impayés.

Selon les analystes, de nombreux consommateurs à faibles revenus ont plus de mal à honorer leurs paiements, ce qui entraîne une hausse des impayés dans les portefeuilles de prêts automobiles, de prêts personnels et de cartes de crédit.

Cette tension reflète l'impact cumulé des coûts d'emprunt élevés, de l'augmentation des frais de subsistance et de l'épuisement de l'épargne, qui ont rendu les emprunteurs à risque particulièrement vulnérables aux chocs financiers.

Tricolor , qui vendait des voitures et proposait des prêts automobiles principalement aux communautés hispaniques à faibles revenus du sud-ouest des États-Unis, s'est également placée sous la protection de la loi sur les faillites en septembre.

Sa faillite a choqué les investisseurs en crédit et a donné lieu à des allégations de fraude et de mauvaise conduite au cours des dernières semaines.