Le prestataire de services de restauration Compass enregistre une hausse de son chiffre d'affaires grâce aux centres de données d'IA, mais ses perspectives inchangées déçoivent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les volumes en Amérique du Nord ont connu une légère hausse grâce à la Coupe du monde de football

* La division « Business & Industry » a remporté plus de 2 milliards de dollars de nouveaux contrats

* La société réaffirme ses prévisions pour 2026, qui avaient été revues à la hausse en mai

(Ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 5, mise à jour des cours de l'action au paragraphe 6) par Yamini Kalia

Compass Group CPG.L , le plus grand prestataire de services de restauration au monde, a annoncé mardi une solide croissance de son chiffre d’affaires au troisième trimestre et a confirmé ses prévisions annuelles, la forte demande des centres de données d’IA ayant contribué à compenser la hausse des coûts énergétiques et alimentaires liée au conflit en Iran.

Le secteur de la restauration a fait preuve de résilience, les entreprises, les hôpitaux et les universités externalisant de plus en plus leurs services de restauration, même si le conflit au Moyen-Orient met à l'épreuve la capacité des prestataires à absorber la hausse des coûts des intrants.

Fournisseur de Google GOOGL.O , d’Amazon AMZN.O et de Microsoft MSFT.O , Compass propose également ses services au secteur de la défense, aux salons d’aéroport et aux centres de données, réduisant ainsi sa dépendance vis-à-vis des employés de bureau afin de se prémunir contre le risque de licenciements liés à l’IA.

Basée dans le Surrey, Compass a annoncé que son chiffre d’affaires organique au troisième trimestre avait progressé de 7,1 %, conformément aux prévisions consensuelles de 7 %, tout en réitérant son objectif de croissance annuelle du bénéfice de plus de 11 %, qui avait été revu à la hausse en mai.

Ces perspectives réaffirmées ont déçu certains investisseurs, qui espéraient que l'objectif de bénéfice serait revu à la hausse pour dépasser les 12 %, a déclaré Fintan Ryan, analyste chez Goodbody Stockbrokers.

À 08h34 GMT, l'action Compass reculait de 2% à 30,96 dollars. Le titre a perdu environ 1% depuis le début de l'année.

UN COUP DE POUCE DES HYPERSCALERS DE L'IA ET DE LA COUPE DU MONDE EN AMÉRIQUE DU NORD

Au cours des 12 derniers mois, Compass a déclaré avoir remporté 4,3 milliards de dollars de nouveaux contrats, soit une hausse de 16% par rapport à l’année précédente, dont la moitié provenait de clients recourant pour la première fois à l’externalisation. Sa division la plus performante, « Business & Industry », a généré plus de 2 milliards de dollars de nouveaux contrats, soutenue par une forte demande en services de restauration et d’assistance de la part des hyperscalers spécialisés dans l’IA.

Compass a également enregistré une légère hausse de son volume d’activité en Amérique du Nord, un marché important pour le prestataire de restauration, grâce à la récente Coupe du monde de football.

En mai, Compass avait déclaré être à l’abri de la hausse des coûts, puisque près des deux tiers de ses contrats prévoyaient une tarification dynamique, une pratique consistant à ajuster les prix en fonction de la demande.

Son concurrent français Sodexo EXHO.PA a déclaré ce mois-ci qu’il prévoyait une croissance plus rapide de son chiffre d’affaires à partir de 2027, alors qu’il cherche à relancer ses performances grâce à une exécution plus rigoureuse et à son expansion en Amérique du Nord.