Le président turc Erdogan appelle à une réforme de l'ONU et à une reconnaissance plus large de l'État palestinien

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Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré mardi devant l'Assemblée générale des Nations unies que l'ONU n'était plus en mesure de remplir sa mission de maintien de la paix et a appelé à une réforme du Conseil de sécurité.

Depuis des années, Erdogan réclame une structure plus globale et plus inclusive au sein du Conseil de sécurité.

“Reconnaissons qu’un système dans lequel la volonté de plus de 190 pays est soumise aux caprices de cinq pays n’est ni équitable ni susceptible d’instaurer pleinement la confiance,” a-t-il déclaré.

“Les Nations unies, créées il y a 81 ans pour maintenir la paix et la sécurité, sont devenues incapables de remplir cette mission, ou plutôt on les a rendues incapables de le faire,” a-t-il ajouté.

Erdogan a également condamné la situation à Gaza, affirmant que “nul qui ait dans le cœur l’humanité, la compassion et la miséricorde, ainsi qu’un sens de la justice et une conscience, ne peut fermer les yeux” sur ce qui s’y passe.

“(Le président palestinien) Mahmoud Abbas, n’a pas pu prendre place dans cette salle pendant deux années consécutives. Cette injustice à l’égard de nos frères et sœurs palestiniens blesse les consciences,” a déclaré Erdogan.

Il a exhorté les pays qui ne reconnaissent pas l’État palestinien à revoir leur position et a appelé toutes les nations à accroître la pression sur Israël pour mettre fin à la guerre à Gaza, qu’il a qualifiée de “camp de concentration le plus inhumain et le plus honteux de notre époque”.

La Turquie, membre de l’OTAN, a été l’une des critiques les plus virulentes d’Israël et de sa guerre contre Gaza, affirmant que ses attaques s’apparentaient à un génocide. Elle a appelé à plusieurs reprises à l’adoption de mesures internationales contre Israël. Israël nie les accusations de génocide.