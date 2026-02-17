Le président exécutif de Hyatt, Pritzker, démissionne, évoquant un "terrible jugement" dans ses liens avec Epstein

Thomas Pritzker a déclaré lundi avoir démissionné de son poste de président exécutif de Hyatt Hotels

H.N , reconnaissant avoir fait preuve d'un "terrible jugement" en maintenant des contacts avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell.

Pritzker, 75 ans, ne se représentera pas au conseil d'administration de la société en 2026, a-t-il déclaré dans une lettre adressée au conseil d'administration de la société.

"Une bonne gestion signifie également protéger Hyatt, en particulier dans le contexte de mon association avec Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell, que je regrette profondément. J'ai fait preuve d'un terrible jugement en maintenant le contact avec eux, et il n'y a aucune excuse pour ne pas avoir pris mes distances plus tôt", a déclaré Pritzker dans un communiqué.

Pritzker est président exécutif depuis 2004 et a souligné la croissance et la résistance de l'entreprise au cours de son mandat, notamment en introduisant Hyatt en bourse, en adoptant une stratégie "d'allègement des actifs" et en surmontant la pandémie de COVID-19.

La publication par le ministère américain de la justice de millions de documents internes relatifs à Epstein a révélé les liens du défunt financier et délinquant sexuel avec de nombreuses personnalités du monde de la politique, de la finance, de l'université et des affaires , avant et après qu'il ait plaidé coupable en 2008 d'accusations de prostitution, y compris d'avoir sollicité une mineure.

Des éléments de preuve dans de multiples affaires judiciaires et criminelles ont également mis en lumière ces liens. Epstein a été arrêté une nouvelle fois en 2019 pour trafic sexuel de mineurs. Son décès en 2019 dans une cellule de la prison de Manhattan a été considéré comme un suicide.