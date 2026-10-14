Le président du syndicat United Auto Workers a été réélu ; il doit désormais faire face à des négociations difficiles et à une enquête américaine

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* Fain doit faire face à un contexte de négociations difficile avec les constructeurs automobiles de Détroit

* Le mandat du contrôleur de l'UAW devrait prendre fin début 2027, à moins que la mission de surveillance ne soit prolongée

* Les tensions entre Fain et le contrôleur de l'UAW se sont intensifiées avant l'élection

par Nora Eckert

La réélection, la semaine dernière, de Shawn Fain à la présidence de l’United Auto Workers (UAW) s’est déroulée sans encombre. Son deuxième mandat à la tête de ce syndicat comptant 400 000 membres pourrait toutefois s’avérer moins facile.

Fain est devenu une figure emblématique du mouvement syndical en 2023, lorsqu’il a pris la tête de l’UAW et obtenu des accords salariaux records après avoir organisé des grèves de plusieurs semaines contre General Motors GM.N , Ford Motor

F.N et Stellantis, la société mère de Chrysler STLAM.MI .

Son prochain mandat de quatre ans s’annonce semé d’embûches. Selon des experts du monde du travail, les « trois grands de Détroit » vont se concentrer sur la réduction des coûts lors du prochain cycle de négociations collectives. Fain fait également l’objet d’une enquête fédérale portant sur des allégations de népotisme , et ses relations avec le contrôleur fédéral chargé de superviser les activités de l’UAW sont de plus en plus tendues.

Mardi, le contrôleur fédéral a publié les résultats officiels de l’élection, confirmant la victoire de M. Fain.

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES DE DETROIT EN MODE RÉDUCTION DES COÛTS

Confrontés à une hausse des coûts due aux droits de douane instaurés par le président Donald Trump et à la flambée des prix des matières premières, les constructeurs automobiles de Détroit souhaitent réduire leurs coûts de main-d’œuvre afin de rivaliser avec les constructeurs chinois à bas coûts qui gagnent des parts de marché en Europe, en Amérique latine et dans d’autres régions.

« Les négociations collectives avec les "Trois Grands" en 2028 seront bien plus difficiles », a déclaré John Logan, professeur spécialisé dans les relations sociales à l’université d’État de San Francisco.

M. Fain a rejeté l’idée selon laquelle la concurrence chinoise empêcherait les constructeurs automobiles de conclure de meilleurs accords sociaux qu’en 2023.

« Nous n’accepterons pas que la Chine entraîne les États-Unis dans une course vers le bas », a-t-il déclaré vendredi à Reuters lors d’une interview. « Ces entreprises réalisent des bénéfices colossaux », a-t-il ajouté à propos de Détroit.

DÉSACCORD AVEC LE CONTRÔLEUR FÉDÉRAL

Fain a débuté sa carrière syndicale en tant qu’électricien dans des usines appartenant à Chrysler, avant la fusion qui a donné naissance à Stellantis. Lors du dernier tour de scrutin, il a remporté une victoire écrasante dans toutes les régions représentées par l’UAW. Mais les mois qui ont précédé l’élection ont été marqués par des turbulences.

Depuis l’été, les tensions se sont intensifiées entre M. Fain et Neil Barofsky, un avocat new-yorkais désigné par le gouvernement américain pour superviser l’UAW. Le ministère de la Justice a ouvert une enquête sur des allégations selon lesquelles M. Fain aurait pris des mesures au profit de sa fiancée et exercé des représailles contre de hauts responsables syndicaux.

La mise sous tutelle du syndicat devrait prendre fin début 2027, six ans après son entrée en vigueur. Toutefois, le tuteur pourrait prolonger cette période s’il estime que les réformes syndicales sont insuffisantes.

M. Fain a déclaré à Reuters qu’il estimait que le syndicat était en bonne voie pour mettre fin à la mise sous tutelle et qu’il était fier des réformes mises en œuvre par son équipe.

M. Fain a expliqué que les tensions avaient commencé après que le syndicat eut appelé à un cessez-le-feu à Gaza en décembre 2023. Lors d’un direct diffusé en juillet à l’intention des adhérents, M. Fain a indiqué que M. Barofsky était en désaccord avec la position du syndicat et que les deux hommes avaient eu une discussion animée à ce sujet.

Peu après cette dispute, M. Fain a déclaré que M. Barofsky avait ouvert une enquête visant à déterminer si le président du syndicat avait exercé des représailles à l’encontre d’un responsable syndical.

« Je ne suis pas un adepte des théories du complot, mais je ne suis pas non plus un imbécile », a déclaré M. Fain lors de cette diffusion en direct de juillet, évoquant le moment choisi pour l’ouverture de l’enquête par le contrôleur à la suite de cet échange houleux.

Un porte-parole de Jenner & Block LLP, le cabinet d’avocats qui emploie M. Barofsky, a déclaré dans un communiqué publié en juin que ce dernier avait « agi avec le plus haut niveau de professionnalisme, d’intégrité et de respect dans le cadre de ses fonctions au service public, en cabinet privé et en tant que contrôleur désigné par le ministère de la Justice ».

Dans l’interview accordée à Reuters la semaine dernière, M. Fain a déclaré qu’il souhaitait tourner la page sur ce différend public et qu’il était convaincu que l’enquête fédérale le disculperait de tout soupçon d’actes répréhensibles.