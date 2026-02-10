Le président du groupe israélien Rafael déclare que la privatisation pourrait commencer dès la fin de l'année 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Emily Rose

La société de défense israélienne Rafael Advanced Defense Systems pourrait commencer sa privatisation dès la fin de l'année 2026, a déclaré mardi à Reuters le président du fabricant du système de défense antimissile Iron Dome .

"Nous y travaillons déjà", a déclaré Yuval Steinitz, président de Rafael, lors d'une interview accordée à Reuters.

Rafael, qui a créé le système de défense antimissile israélien Iron Dome ainsi qu'un nouveau laser antimissile Iron Beam , est évalué à environ 10 milliards de dollars.

M. Steinitz a déclaré que la première phase consisterait en une privatisation partielle, dans le cadre de laquelle le gouvernement conserverait le contrôle de plus de 50 % de l'entreprise.

"Cela prendra un certain temps, mais je pense que nous pourrions déjà procéder à la première phase, vers la fin de 2026 ou le début de 2027", a déclaré M. Steinitz.

Le mois dernier, Reuters a rapporté qu'Israël avait entamé le processus de privatisation tant attendu de deux de ses plus grandes entreprises publiques de défense. Rafael n'a pas commenté l'information et n'a pas donné de calendrier pour la privatisation.

Roi Kahlon, directeur de l'Autorité des entreprises publiques, a déclaré à Reuters en janvier que les questions syndicales et réglementaires devraient être résolues dans les prochains mois afin de permettre l'introduction en bourse d'Israel Aerospace Industries (IAI) et de Rafael au cours du deuxième trimestre.

La privatisation de la défense a fait l'objet de discussions intermittentes au cours des 20 dernières années, mais des résultats financiers solides, soutenus par la guerre de deux ans menée par Israël contre le groupe militant palestinien Hamas à Gaza, ont renforcé les arguments en faveur d'une action immédiate.

Le gouvernement prévoit une vente initiale de 25 à 30 % de chaque entreprise à la bourse de Tel-Aviv, par petites tranches, cette année et l'année prochaine, afin d'éviter de submerger le marché et de conserver des participations de contrôle pour l'instant.

"Si nous voulons rester très efficaces et très flexibles et être capables de rivaliser pour réussir encore mieux qu'aujourd'hui, nous devons privatiser Rafael, au moins partiellement", a déclaré M. Steinitz.